Samanyolu Haber /Gündem / Beraat edenler neden göreve iade edilmiyor? /09 Aralık 2018 11:06

Beraat edenler neden göreve iade edilmiyor?

TBMM’ye soru önergesi veren Saadet Partisi İstanbul Milletvekili N. Cihangir İslam, mahkeme süreçlerinde beraat etmiş kişilerin ‘göreve iade edilmeme gerekçelerini’ sordu.

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Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yazılı olarak cevaplaması istemiyle TBMM’ye bir soru önergesi verdi. “KHK ile ihraç edilmiş kaç kişi işlerine iade edilmiştir?” diye soran İslam, göreve iade edilmeme gerekçeleri hakkında bilgi istedi. İslam’ın soru önergesinde şu ifadeler yer aldı; “15 Temmuz 2016 yılındaki darbe girişiminden sonra yürürlüğe giren Olağanüstü Hal uygulaması kapsamında çıkarılan 37 adet Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile toplamda 125 bin 806 kişi kamudan ihraç edilmiştir. 

Kaç kişi görevine iade edildi?

Buna göre; 1- Haklarında herhangi bir mahkûmiyet ve idari soruşturma kararı olmaksızın kaç çalışan kamudaki görevlerinden ihraç edilmiştir? 2- OHAL komisyonunun incelmesi sonucu KHK ile ihraç edilmiş kaç kişi işlerine iade edilmiştir?  3- Soruşturmalardan aklanmış, mahkeme süreçlerinde beraat etmiş ve KHK komisyonlarınca göreve iade edilmesinde sakınca bulunmamış kaç kişi mevcuttur? 4- 3. maddedeki özellikleri taşıyanlardan kaç kişi göreve iade edilmiştir? 5- 3. maddedeki özellikleri taşımalarına rağmen görevine iade edilmeyenlerin “göreve iade edilmemeleri hakkındaki hukuki gerekçeler” nelerdir? 6- Ceza almamış ve suçlu bulunmayan tüm ihraçların ivedilikle işlerine iadesi hakkında nasıl bir hukukî ve idari düzenleme yapılmış veya planlanmıştır?” 
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