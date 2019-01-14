Samanyolu Haber /Gündem / Benzin ve motorine zam /14 Ocak 2019 17:46

Benzin ve motorine zam

Benzin ve motorin fiyatlarına bu geceden itibaren zam yapılacak.

SHABER3.COM

Benzin ve motorin fiyatlarına bu geceden itibaren zam yapılacak. Benzinin litre fiyatı 16 kuruş, motorine ise 20 kuruş artacak.
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