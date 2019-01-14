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Benzin ve motorine zam
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14 Ocak 2019 17:46
Benzin ve motorine zam
Benzin ve motorin fiyatlarına bu geceden itibaren zam yapılacak.
SHABER3.COM
Benzin ve motorin fiyatlarına bu geceden itibaren zam yapılacak. Benzinin litre fiyatı 16 kuruş, motorine ise 20 kuruş artacak.
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