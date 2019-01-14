Samanyolu Haber /Gündem / Çekiciyi taksiyle takip etti, aracını böyle indirdi /14 Ocak 2019 17:42

Çekiciyi taksiyle takip etti, aracını böyle indirdi

Rusya'da çekiciye öfkelenen sürücü, aracını çekici üzerinden rampa olmaksızın indirdi.

Çekiciyi taksiyle takip etti, aracını böyle indirdi

Rusya'da başkent Moskova'da park yasağı olan bir bölgeye aracını çeken sürücü, aracının başından ayrıldı. Çekiciyle birlikte gelen trafik ekipleri, sürücüyü aradı ama bulamadı.

Trafik ekiplerinin otoparkına götürülmek istenen araç, çekicinin üstüne yüklendi. O sırada aracının çekiciye yüklendiğini gören sürücü, koşarak olay yerine geldi.
Aracının indirilmesini isteyen sürücü, trafik ekipleriyle anlaşamadı. Ekipler, sürücüden park cezasını ödemesini istedi.

Fakat sürücü bir anda önce çekicinin üstüne çıktı, ardından aracına oturarak aracı çekicinin kasasından aşağıya indirdi.

Kasadan düşen araç hafif hasar alsa da sürücü gaza basıp aracını kaçırdı.
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