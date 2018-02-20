Samanyolu Haber /Gündem / 'Benim evlatlarım sayılan bu çocukları nasıl kurtaramadım diye ağlıyorum' /20 Şubat 2018 11:13

'Benim evlatlarım sayılan bu çocukları nasıl kurtaramadım diye ağlıyorum'

Meriç'teki bot faciasından kurtulan Fatih Yaşar euronews kanalına açıklamalarda bulundu

SHABER3.COM

Geçtiğimiz hafta Meriç üzerinden Yunanistan'a geçmeye çalışırken botları alabora 8 kişiden sadece bir kişi kurtuldu. Üç kişinin ise naaşına ulaşıldı. Meriç'in soğuk sularına kapılan diğer 4 kişiden henüz hiçbir iz yok.

Botta bulunanların kimlikleri kısa sürede ortaya çıktı. Uğur ile Ayşe Abdurrezzak çifti ve iki çocukları Halil Münir (3) ve Abdülkadir Enes (11) ile çıkmıştı yola. Onlara Fahrettin ile Aslı Doğan ve 2.5 yaşındaki çocukları İbrahim Selim eşlik ediyordu.

Euronews muhabiri Michalis Arampatzoglou, faciadan sağ kurtulan tek isim olan Fatih Yaşar ile Atina'da görüştü. 35 yaşındaki Yaşar, Gülen Cemaati üyesi olduğu gerekçesiyle 14 ay tutuklu kaldıktan sonra geçtiğimiz Kasım ayında tahliye olmuş.

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