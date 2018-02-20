'Benim evlatlarım sayılan bu çocukları nasıl kurtaramadım diye ağlıyorum'

Geçtiğimiz hafta Meriç üzerinden Yunanistan'a geçmeye çalışırken botları alabora 8 kişiden sadece bir kişi kurtuldu. Üç kişinin ise naaşına ulaşıldı. Meriç'in soğuk sularına kapılan diğer 4 kişiden henüz hiçbir iz yok.





Botta bulunanların kimlikleri kısa sürede ortaya çıktı. Uğur ile Ayşe Abdurrezzak çifti ve iki çocukları Halil Münir (3) ve Abdülkadir Enes (11) ile çıkmıştı yola. Onlara Fahrettin ile Aslı Doğan ve 2.5 yaşındaki çocukları İbrahim Selim eşlik ediyordu.



