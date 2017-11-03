Samanyolu Haber /Gündem / 'Beni öyle hızlı solladı ki TIR'ım sallandı' /03 Kasım 2017 11:56

'Beni öyle hızlı solladı ki TIR'ım sallandı'

Önce yaptığı kazayı arkadaşı üslenen sonra soruşturmanın ilerlemesiyle kazayı kendisinin yaptığını itiraf eden diren yazar Emrah Serbes’i 112’ye bildiren görgü tanığı TIR şoförü Aziz T. yaşananları anlattı.

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Yazar Emrah Serbes'in kullandığı otomobil, 22 Eylül'de İzmir-Aydın Otoyolu Torbalı Kavşağı yakınlarında Ayhan Özçelik idaresindeki araca arkadan çarptı. Kazada Ayhan Özçelik ve 16 yaşındaki kızı Zeynep Özçelik olay yerinde, eşi Nilgün Özçelik ise 12 gün sonra hastanede yaşamını yitirdi. Kaza sonrası Serbes'in yanında bulunan arkadaşı Kenan Doğru sürücünün kendisi olduğunu söyleyip tutuklandı. Ancak Özçelik Ailesi'nin yakınları araçta Emrah Serbes'in olduğunu belirleyip sosyal medyada gündeme getirdi ve aracın açılan hava yastığındaki kan örnekleri de DNA incelemesine gönderildi. Bu gelişmelerin ardından Emrah Serbes, Twitter'da paylaştığı mektupla kazayı kendisinin yaptığını itiraf etti ve teslim oldu. Serbes, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

'ZAMAN KAYBETMEDEN 112'Yİ ARADIM'

Gazete Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın haberine göre kazaya ilişkin soruşturma sürerken, görgü tanığı ve 112'yi ilk arayan kişi olduğu belirtilen TIR şoförü Aziz T.'nin Torbalı Adliyesi'ne giderek savcıya ifade verdi. Aziz T.'nin ifadesinde şunları anlattığı öğrenildi:

"22 Eylül günü saat 04.30 sıralarında İzmir'den Aydın'a gidiyordum. İlk dinlenme tesisi çıkışı Torbalı yol ayrımına gelmeden sol tarafımdan kullandığım TIR'ı sallar vaziyette çok hızlı şekilde siyah renkli otomobil beni solladı ve 100 metre ileri orta şeritte seyir halinde olan beyaz renkli araca arkadan çarptı. Çarpma sonucunda beyaz araç solda bulunan bariyerlere çarptı. Arkadan çarpan siyah renkli araç ise sağa kırarak yolun yaklaşık 1.5 metre aşağısına düştü. Havanın yağışlı olması nedeniyle duramadım. Ancak zaman kaybetmeden ilk olarak 112'yi daha sonra ise 155 Polis İmdat hattını aradım."
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