'Beni ayrı yargılayın'

Atilla, avukatları Victor J. Rocco, Thomas E. Thornhill, David M. Rosenfield ve Cathy Fleming aracılığıyla mahkemeye dilekçe sundu.
Dilekçesinde hakkında davanın düşürülmesini isteyip gerekçelerini sıralayan Atilla, mahkemenin bu gerekçeleri kabul etmemesi durumunda ise Sarraf’tan ayrı olarak yargılanmak istediğini kaydetti.
Atilla, üstü örtülen 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının kilit ismi Rıza Sarraf hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 29 Mart’ta ABD’de tutuklanmıştı.
Atilla, Sarraf’la işbirliği yaparak İran hükümeti ve ülkedeki diğer kurumlar adına ABD bankaları üzerinden yüz milyonlarca dolar tutarında yasadışı işlem yapmakla suçlanıyor.