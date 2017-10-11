Samanyolu Haber /Gündem / 'Beni ayrı yargılayın' /11 Ekim 2017 08:49

'Beni ayrı yargılayın'

ABD’de tutuklu bulunan Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, hakkındaki davanın düşürülmesini isterken Zarrab'dan ayrı yargılanmak istediğini belirtti

SHABER3.COM

Atilla, avukatları Victor J. Rocco, Thomas E. Thornhill, David M. Rosenfield ve Cathy Fleming aracılığıyla mahkemeye dilekçe sundu.

Dilekçesinde hakkında davanın düşürülmesini isteyip gerekçelerini sıralayan Atilla, mahkemenin bu gerekçeleri kabul etmemesi durumunda ise Sarraf’tan ayrı olarak yargılanmak istediğini kaydetti.

Atilla, üstü örtülen 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının kilit ismi Rıza Sarraf hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 29 Mart’ta ABD’de tutuklanmıştı.

Atilla, Sarraf’la işbirliği yaparak İran hükümeti ve ülkedeki diğer kurumlar adına ABD bankaları üzerinden yüz milyonlarca dolar tutarında yasadışı işlem yapmakla suçlanıyor.



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