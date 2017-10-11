'Beni ayrı yargılayın'

Atilla, avukatları Victor J. Rocco, Thomas E. Thornhill, David M. Rosenfield ve Cathy Fleming aracılığıyla mahkemeye dilekçe sundu.





Dilekçesinde hakkında davanın düşürülmesini isteyip gerekçelerini sıralayan Atilla, mahkemenin bu gerekçeleri kabul etmemesi durumunda ise Sarraf’tan ayrı olarak yargılanmak istediğini kaydetti.