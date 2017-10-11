Telekom şirketlerinin tam 5 milyarlık borcu siliniyor!

Erdoğdu, kişisel Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:







“Torba yasa ile ağırlıklı yabancı üç şirketin (Telekom, Turkcell, Vodafone) yaklaşık 5 milyar TL kamu borcu fiilen siliniyor… Biz tüketici (abone) olarak her ay şirketlere ödediğimiz faturalarla Hazine’ye ödenmek üzere yüzde 15 Hazine Payı ödüyoruz. Şirketler bizden topladıkları bu paraları Hazine’ye aktarmak zorunda. Eğer aktarmazlarsa üç katı ceza ödemek zorundalar… Şimdi yapılan düzenlemeyle Hazine’den kaçırılan Hazine alacağında üç kata ceza uygulaması bir kata indiriliyor… Yani af geliyor… Hazine 2012 yılına kadar yapılan incelemelerden yaklaşık 2,2 milyar TL alacaklı durumda. Daha beş yıllık dönem henüz incelenmemiş. 2017 yılına kadar bu kapsamda kanun konusu alacak tahmini olarak 5 milyar TL… Bu tutarla ilgili hükümet bir tür af getiriyor… Üstelik Maliye Bakanlığı’na şirketlerle uzlaşma yetkisi veriliyor… AKP, uzlaşma kurumunu yandaşların vergilerini silmek için kullandı… Getirilen uzlaşmalarla ilgili şikayet ve dava açma hakkı bile kaldırılıyor… Minareyi çalacaklar kılıf hazırlanıyor… Bu yasayla vergi yükü gariban vatandaşın sırtına yüklenirken bu üç yabancı ağırlıklı telekom şirketinin milyarlarca lira borcu siliniyor.”





Erdoğdu, torba yasa üzerinde yaptığı incelemelerle ilgili notlarını da paylaştı:















