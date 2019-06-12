Samanyolu Haber /Gündem / Belediyeyinin kasasını talan etmişler /12 Haziran 2019 19:24

Belediyeyinin kasasını talan etmişler

Yerel seçimlerde AKP'den CHP'ye geçen Atakum Belediyesi'nde belediye şirketinin kayıtlarında kasada görülen 7 milyon 201 bin 812 liranın kayıp olduğu ortaya çıktı.

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Atakum Belediye Başkanı CHP’li Cemil Deveci, AKP’li İsak Taşçı dönemini mercek altına aldı. Belediye tarafından kime kiralandıkları bilinmeyen 3 tesise el koyan Deveci, şimdi de belediyeye ait Atakum İmar İnşaat A.Ş.’nin hesaplarında kasada olarak gözüken ancak bulunamayan 7 milyon 201 bin 812,78 liranın peşine düştü.

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Başkan Cemil Deveci yönetimi devralmasından sonra yapılan tespitlerde bilançoda gözüken 7 milyon 201 bin 812,78 TL’nin kasada olmadığının tespit edildiğini belirterek, "Kimse devri sabık yaratmak istediğimizi sanmasın. 

Ama kimse de bizden yapılmış ya da yapılacak hiçbir yanlışa sessiz kalmamızı beklemesin. Bayram tatilinin bitmesini bekledik. Hemen yargıya başvuracağız. Yargıya gitmek yasal bir zorunluluk ama sadece yasal değil aynı zamanda ahlaki bir sorumluluk da" dedi. 
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