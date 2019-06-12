Samanyolu Haber /Gündem / ABD’li terörle mücadele uzmanı Türkiye’ye geliyor /12 Haziran 2019 19:14

ABD’li terörle mücadele uzmanı Türkiye’ye geliyor

ABD Dışişleri Bakanlığı terörle mücadele koordinatörü Büyükelçi Nathan Sales'in, Türk yetkililerle terörle mücadele, sınır güvenliği ve PKK terör örgütü hakkında görüşmeler yapacağı bildirildi.

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ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığı Terörle Mücadele Koordinatörü Nathan Sales'in Türkiye ziyaretine ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Terörle Mücadele Koordinatörü Sales'in bu hafta içinde Ankara'ya giderek Türk yetkililerle bir araya geleceği belirtildi.

Görüşmelerde, yabancı teröristlerin ülkelerine geri gönderilmesi ve yargılanması, sınır güvenliği, teröristlerin hareket alanlarının kısıtlanması ve PKK, El Kaide ve DAEŞ ile mücadele konularının ele alınacağı kaydedildi.
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