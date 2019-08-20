Belediyenin parasına rekor rant

AKP'li Sultanbeyli Belediyesi, Aydos Sosyal Tesisleri’nin tadilatı için 8 milyon TL harcadığı öne sürüldü.Konuyu Meclis gündemine taşıyan CHP'li Mahmut Tanal, "8 milyon TL’yle Aydos Sosyal Tesisleri’nde ne tür bakım ve onarım yapılmıştır?" diye sordu.





AKP’li belediyelerde skandalların ardı arkası kesilmiyor. AKP'li Sultanbeyli Belediyesi tarafından 2011 yılında Aydos Ormanları’nın eteğinde inşa edilen Aydos Sosyal Tesisleri’nin işletme hakkının 2017 yılına kadar parti üyesi şahıslara kiraya verildiği, tesislerin işletme hakkının belediyeye geçtiği tarihte ise 8 milyon TL gibi astronomik bir tadilat harcaması yapıldığı ve bu paranın belediyenin kasasından çıktığı iddia edildi.





Sultanbeyli Belediyesi’nin 2011 yılında inşa edilen Aydos Sosyal Tesisleri’nin Temmuz 2018 tarihinde açılmış gibi açılış töreni düzenlemesi kafa karıştırırken, CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal, konuyu Meclis gündemine taşıdı.





8 MİLYON TL’YLE NE YAPILDI?





CHP’li Mahmut Tanal’ın Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından cevaplandırılması talebiyle TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesi şöyle:





>> Aydos Sosyal Tesisleri’nin işletme hakkı hangi tarihler arasında kim ya da kimlere kiraya verilmiştir? Tesisi 2011 yılında belediyeden kiralayarak 2017 yılına kadar çalıştıranların herhangi bir siyasi partiye üyeliği var mıdır?





>> Sultanbeyli Aydos Sosyal Tesisleri’nin işletme hakkı için ihale yapılmış mıdır? Tesisin işletme hakkı ihalesiz mi kiraya verilmiştir?





>> Sultanbeyli Belediyesi’ne ait Aydos Sosyal Tesisleri’nin kira sözleşmesi hangi tarihte sona ermiştir? Tesisin belediyeye geçtiği, tesisin anahtarlarının teslim alındığı tarih ne zamandır?





>> Kamu parasıyla inşa edilen Aydos Sosyal Tesisleri, kiraya verildiği özel şahıslardan herhangi bir hasar olmadan, teslim edildiği gibi teslim alınmış mıdır?





>> Kira sözleşmesinin bitiminde, Aydos Sosyal Tesisleri’nin işletme hakkının belediyeye geçtiği tarihte, tadilat ve onarım harcaması yapılmış mıdır? Tesisin teslimi esnasında 8 milyon TL gibi astronomik bir tadilat harcaması yapıldığı ve bu paranın belediyenin kasasından çıktığı iddiası doğru mudur?>> 8 milyon TL’yle Aydos Sosyal Tesisleri’nde ne tür bakım ve onarım yapılmıştır?





>> Aydos Sosyal Tesisleri’nin inşasına, sıfırdan yapımına ne kadar para harcanmıştır? Şayet tesisin tadilatı için 8 milyon lira harcanmışsa bu yüksek bir rakam değil midir?





>> Tadilat masrafları neden işletme hakkını kiralayan kullanıcıya yansıtılmayıp belediye bütçesinden karşılanmıştır?





>> Yıllar içerisinde tesisin işletme hakkını kiralayan işletmecilerden alınan kira bedelleri ne kadardır? Bu kira bedeli tadilat masrafının ne kadarını karşılamaktadır?>> Tadilat harcaması göz önüne alındığında, söz konusu kiralama usulü ile Sultanbeyli Belediyesi kar mı etmiştir, yoksa zarar mı etmiştir?