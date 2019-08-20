Samanyolu Haber /Gündem / [FLAŞ] İzmir'deki yangın 2 gün sonra söndürüldü /20 Ağustos 2019 21:08

[FLAŞ] İzmir'deki yangın 2 gün sonra söndürüldü

İzmir'in Karabağlar ilçesinde çıkan ve günlerdir devam eden yangının kontrol altına alındığı açıklandı.Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir’in Karabağlar ilçesinde başlayıp Menderes ve Seferihisar ilçelerindeki ormanlık alanlara sıçrayan yangına ilişkin yaptığı açıklamada, “2 gün 5 saat sonra Karabağlar Tırazlı’da çıkan yangınımızı kontrol altına almayı başardık, soğutma söndürme çalışmalarımız devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

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Bakan Pakdemirli, “(Karabağlar yangını) Zaman zaman parlamalar olabilecektir ama bu saat itibarıyla artık söndürme faaliyetleri neredeyse sonlanmış vaziyettedir. Bundan sonra saha soğutulacak ve akabinde de diğer faaliyetlere geçilecek.” dedi.

Pakdemirli, “Üzülerek görüyorum ki yangın fırsatçıları var, bunların bir kısmına ben klavye silahşorları diyorum. Yangının ne olduğunu bilmeden hayatlarında bir defa buraya gelmeyen, bu işi siyasal, kişisel ranta çevirmeye çalışan insanlar var.” şeklinde konuştu.

“DEVLET ORMANLARI İMARA KONU EDİLEMEZ”

“Kasım ayında Guinness rekorlar kitabına girme projemiz var. İzmir, Muğla, Fethiye ile beraber çeşitli bölgelerde aynı anda 3 milyon fidan dikerek Guinness rekorlar kitabına gireceğiz. 11 Kasım saat 11.00’de tüm vatandaşlarımızı Guinness rekorlar kitabına girmek üzere açıklayacağımız illerde fidan dikimine davet ediyorum.” diyen bakan Pakdemirli, şunları kaydetti:

“Anayasa’nın 169. maddesi şunu der, ‘Orman alanları imara konu edilemez’. Nokta. Anayasa ile korunan alanlardır. Yine 169. madde şunu der, ‘burası yanıyorsa tekrar ağaçlandıracaksın.’ Bunun başka açıklaması başka bir şeyi yok ama bunların üzerinden siyasi rant üretmeye çalışmayı kesinlikle doğru bulmuyorum. Yani devlet ormanları imara konu edilemez.”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli THK uçaklarının yangına neden müdahale etmediği sorusuna “3 tane uçak motoru arızalı şekilde duruyor 3 tanesi de yağ akıtıyor. Çalıştırabilenler varsa buyursunlar gelsinler çalıştırsınlar” dedi.

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