[FLAŞ] İzmir'deki yangın 2 gün sonra söndürüldü

Bakan Pakdemirli, “(Karabağlar yangını) Zaman zaman parlamalar olabilecektir ama bu saat itibarıyla artık söndürme faaliyetleri neredeyse sonlanmış vaziyettedir. Bundan sonra saha soğutulacak ve akabinde de diğer faaliyetlere geçilecek.” dedi.







Pakdemirli, “Üzülerek görüyorum ki yangın fırsatçıları var, bunların bir kısmına ben klavye silahşorları diyorum. Yangının ne olduğunu bilmeden hayatlarında bir defa buraya gelmeyen, bu işi siyasal, kişisel ranta çevirmeye çalışan insanlar var.” şeklinde konuştu.





“DEVLET ORMANLARI İMARA KONU EDİLEMEZ”





“Kasım ayında Guinness rekorlar kitabına girme projemiz var. İzmir, Muğla, Fethiye ile beraber çeşitli bölgelerde aynı anda 3 milyon fidan dikerek Guinness rekorlar kitabına gireceğiz. 11 Kasım saat 11.00’de tüm vatandaşlarımızı Guinness rekorlar kitabına girmek üzere açıklayacağımız illerde fidan dikimine davet ediyorum.” diyen bakan Pakdemirli, şunları kaydetti:





“Anayasa’nın 169. maddesi şunu der, ‘Orman alanları imara konu edilemez’. Nokta. Anayasa ile korunan alanlardır. Yine 169. madde şunu der, ‘burası yanıyorsa tekrar ağaçlandıracaksın.’ Bunun başka açıklaması başka bir şeyi yok ama bunların üzerinden siyasi rant üretmeye çalışmayı kesinlikle doğru bulmuyorum. Yani devlet ormanları imara konu edilemez.”





Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli THK uçaklarının yangına neden müdahale etmediği sorusuna “3 tane uçak motoru arızalı şekilde duruyor 3 tanesi de yağ akıtıyor. Çalıştırabilenler varsa buyursunlar gelsinler çalıştırsınlar” dedi.



