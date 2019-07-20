Belediyeler kilitlendi!

Ekonomik kriz belediye ödeneklerini de vurdu. Borç yığını altındaki belediyeler, ekonomik krizle beraber ödemelerde büyük sorun yaşarken, belediyelerin merkezi yönetimden aldıkları ödeneklerin de kesildiği belirtiliyor. AKP’li belediye başkanlarının hükümet ve merkezi yönetim yetkililerinden ödenek noktasında destek istediği ancak destek talebine “kasada para yok, başınızın çaresine bakın” yanıtı verildiği ifade ediliyor.





Belediyeler borç batağında destek bekliyor. Yerel seçimlerin ardından belediye başkanları koltuklarına oturup çalışmalara başlarken, yaşanan ekonomik kriz ve borç yığını başkanların rahat hareket etmelerini zorlaştırıyor. Son olarak Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın borçlar nedeniyle istifa edeceği iddia edilmişti. Yaşanan ekonomik krizle beraber belediyeler çarkı döndürmekte zorlanırken, AKP’ye bağlı belediyelerin merkezi yönetimden destek istemelerine rağmen herhangi bir olumlu cevabın gelmemesi başkanları kara kara düşündürüyor.





BELEDİYELERDE ÖDENEK KRİZİ YAŞANIYOR



Ekonomide yaşanan buhran belediyeleri de zorlamaya başladı. Borç yığını altındaki belediyelere, merkezi yönetimden gelmesi gereken ödeneklerin de gelmemesiyle birlikte belediyelerde çalışmalar durma noktasına geldi. Maaşlar ve ödemeler konusunda zor durumda olan belediyeler, ekonomide yaşanan krizle birlikte ödemelerde büyük sıkıntı yaşıyor. Belediye başkanlarının ödenek ve borç taleplerine merkezi yönetimin “kasada para yok, başınızın çaresine bakın” cevabını verdiği belirtiliyor.





CUMHURBAŞKANI ÖDENEK İŞARETİNİ VERMİŞTİ

AKP’li belediye başkanlarının iktidardan destek istediklerini ancak iktidar mensuplarının ekonomik kriz nedeniyle belediyelere ödenek göndermeyeceklerini ilettiği belirtiliyor. Çalışmaları durma noktasında gelen ve ödenek alamayan belediye başkanlarının Ankara’ya gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sorunlarını ilettiği de ifade ediliyor. Erdoğan, Kızılcahamam kampında ekonomik kriz nedeniyle merkezi yönetimden belediyelere giden destekte düşüş olacağına yönelik işaretler vermişti.