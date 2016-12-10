Belediye bütçesinden skandal harcama





MHP'li meclis üyesi Ercan Özel'in de isyan ettiği skandal harcamaya dair detaylara yer veren Güneş'in yazısının tamamı şöyle:





Bursa Büyükşehir Belediyesinin Bursalıların parasını nasıl heba ettiğini, belediyenin yalan yanlış projelerle borç batağına düştüğünü defalarca dile getirdik.





Şimdi ortaya koyacağım örnekle, sadece bir kalemde Bursalıların trilyonlarca lirasının nerelere nasıl “peşkeş” çekildiğini okuyunca eminim öfkeden kuduracaksınız.





Efendim, bilindiği üzere geçtiğimiz hafta Bursa büyükşehir Belediyesi 2017 yılı bütçesi onaylandı. Belediyenin gelir ve giderlerinin planlandığı bütçe görüşmeleri Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’nin katılmadığı toplantıda Ak partili üyelerin oylarıyla kabul edildi. Ortaya çıkan tabloda belediyenin 2017 yılında 500 trilyona yakın borçlanması bekleniyor.





Zaten kasası boş, boğazına kadar borçlu Bursa Büyükşehir Belediyesini önümüzdeki günlerde daha zor günler beklediği aşikâr.





Şimdi gelelim skandal harcamaya!





İNTERNET SİTESİ GÜNCELLEMESİNE 3 TRİLYON 432 MİLYAR!





Bursa Büyükşehir Belediyesi MHP Meclis Üyesi Ercan Özel, bütçe oylaması sonrası skandal bir harcamayı gündeme taşıdı.





Ercan Özel’i isyan ettiren skandal harcama, Bursa Büyükşehir Belediyesinin internet sitesini güncellemek için harcadığı ve harcayacağı para!





Şimdi sıkı durun!





Bursa Büyükşehir Belediyesi 2017 yılında internet sitesini yenilemek için kaç para ayırdı biliyor musunuz?





3.432.800,00 TL!





Üstteki rakamı okuyabildiniz mi?





İsterseniz şimdi tekrar bakın!





Evet, tam tamına Üç Milyon Dört Yüz Otuz İki Bin Sekiz Yüz Türk Lirası!





Bursa Büyükşehir Belediyesi 2017 yılında belediyenin İnternet sitesini sadece güncellemek için eski parayla 3 trilyon dörtyüz 30 otuz milyar harcayacak! Ve bunun için gerekli olan belediye meclisi onayı alındı!





İlk başta bir yanlışlık var diye düşündüm. Fakat hiçte öyle değilmiş. Çünkü Özel’in belgelerle ortaya koyduğu harcamalara göre Bursa Büyükşehir Belediyesi 2016 yılında da internet sitesini güncellemek için yine eski parayla 3 trilyondan fazla para harcamış!





Rakamlar inanılır gibi değil biliyorum ama maalesef böyle.





Ercan Özel konuyla ilgili yaptığı açıklamada rakamları şöyle veriyor:





Bursa Büyükşehir Belediyesinin Kurumsal internet Sitesi İçin son 3 yıllık harcamalar:





2015 yılında 690.210,00 TL





2016 Yılında 3.413.050,00 TL





2017 yılında 3.432.800,00 TL.





Özel, Belediyenin internet sitesine son üç yılda toplam, 7.536.060,00 TL (Yedi Milyon Beş Yüz Otuz Altı Milyon Altmış Türk Lirası) para ayrıldığını ve harcama oranlarının ortalaması tüm yıllarda %90 ila %100 arasında değiştiğini kaydederek skandal olayı meclis gündemine de taşıdı.





Fakat sonuç her zamanki gibi! Belediye Başkanı Recep Altepe’nin konuyla alakalı açıklama yapmak bir yana, Bütçenin görüşüldüğü meclis oturumuna bile katılmadı.





Bursa Büyükşehir Belediyesindeki skandallar bunlarla sınırlı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!





Önümüzdeki günleri bekleyin!