Samanyolu Haber /Gündem / Belediye Başkanlığı seçimlerini kaldırmayı mı planlıyor? /10 Kasım 2017 12:30

Belediye Başkanlığı seçimlerini kaldırmayı mı planlıyor?

Yeniçağ yazarı Ahmet Takan yayınlanan köşe yazısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Belediye Başkanlıkları seçimlerini kaldırılıp, atama sistemine geçebileceğini ileri sürdü.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, belediye başkanlığı seçimlerini kaldırma niyetinde olduğu ileri sürüldü.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün danışmanlığını da yapmış olan Yeniçağ yazarı Ahmet Takan, konuyu bugün köşesinde gündeme getirdi.

Takan'ın yazısının ilgili bölümü şu şekilde: 

R. Erdoğan'ın kafasında,aklında ne var?.. Büyük sürpriz nerede?.. Saray kaynaklarından şöyle çok ilginç bir bilgiye ulaştım. Erdoğan'ın kafasında yerel seçimlerin kaldırılması konusunda henüz fikir aşamasında olan bir plan var. R. Erdoğan'ın hâlâ bir belediyede kayyum olarak görev yapan bir Vali ile görüşmesini anlattılar:

Sayın Vali, Erdoğan ile görüşmesi sırasında konu belediye başkanlarının istifası ve kayyum atamalarına gelir. Vali, Erdoğan'a bu sürecin devam edip etmeyeceğini sorar. "Edebilir" yanıtını alır. Vali bey de kayyum atanan belediyelerde çok verim alındığını, kayyum atanan yerlerde AKP'nin lehine rüzgar estiğini ve bunun anketlere de çok olumlu yansıdığını arz eder. "Vatandaş hizmetlerimizden çok memnun" der. Erdoğan da, kayyum atanan belediyelerden çok memnun olduğunu söyler. Belediye Başkanları atama ile mi yoksa seçimle mi işbaşına gelsin?.. R. Erdoğan, belediye başkanlarının atama ile göreve gelme sisteminin bazı ülkelerde uygulandığına ve başarılı sonuçlar alındığına işaret eder. Ve baklayı ağzından çıkarır;

"Belediye Başkanlarının atama ile göreve gelmesinin daha doğru ve faydalı olduğunu düşünüyorum. Seçimden sonra gündeme getirebilirim. Çalışmalarınıza ve anketlere devam edin. Bana bu konuda raporlar yazın."

Pek tabii ki, Vali bey de Erdoğan'a yerden göğe hak verir!.. "Başüstüne efendim" der..
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