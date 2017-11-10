Samanyolu Haber /Gündem / "600 'nitelikli' lisenin yarısı, imam hatipler arasından seçilecek" /10 Kasım 2017 12:08

"600 'nitelikli' lisenin yarısı, imam hatipler arasından seçilecek"

Fen, Anadolu ve sosyal bilimler liselerinin dışında kalan okulların ağırlığının Anadolu imam hatip liseleri olması üzerinde duruluyor

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Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın açıkladığı ‘Mahalli Yerleştirme Sistemi’nde yer alacak 600 ‘nitelikli’ lisenin yarısına yakınının imam hatip liseleri arasından seçilmesi planlanıyor. Ankara’da süren çalışmaya göre, yeni sistem açıklanırken 600 kadar olduğu belirtilen ‘nitelikli’ okullar, proje okul kapsamına alınacak. Proje okullarına, tüm fen ve sosyal bilimler liseleri ile Anadolu, imam hatip, spor ve sanat liseleri dâhil edilecek.

Birgün’den Serbay Mansuroğlu’nun haberine göre, ‘proje okullar’ için tek sınav yapılacağını söyleyen Bakan Yılmaz, yeni sistemde sınavla öğrenci alacak okulları tarif ederken, “fen lisesi ve proje okulları”na dikkat çekti. 'Nitelikli’ okulların büyük bir bölümü bu iki kategoride bulunan okullardan oluşacak. Fen lisesi, Anadolu lisesi ve sosyal bilimler liselerinin dışında kalan okulların ağırlığının Anadolu imam hatip liseleri olması üzerinde duruluyor.

193 proje okuldan çoğunluk imam hatip

Bakanlık daha önce uygulamaya koyduğu proje okul kapsamında 193 liseden 23’ünü imam hatip olmayan proje okulları arasından seçerken 170’e yakın okulu imam hatip liseleri arasından seçmişti.

Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, Mahalli Yerleştirme Sistemi ile ortaya çıkan belirsizlikleri şu ifadelerle değerlendirdi:

“Bize gösterilen fotoğrafın gerçek durumu yansıtmadığı ve bir illüzyon oluşturulmaya çalışıldığı ortadadır. Değişikliğin sıralanan sorunların hiçbirini ortadan kaldırmayacağı açık. Sorun ve eşitsizlik oluşturacak bu sistemde ısrarın nedeni nedir? Eğitimi ‘2023 hedefleri’ açısından kurucu olarak yapılandıran iktidar tüm kurgusunu ‘imam hatipler’ ve ‘eğitimin ticarileştirilmesi’ zeminleri üzerine inşa etmeye çalışıyor. Bu hedeflerden uzaklaşmak veya vazgeçmek, siyasi iktidar açısından ‘hegemonya’ sorunu oluşturduğu ve iktidarın kudretini azalttığı için bugün 1 milyon 200 bin öğrenci bir belirsizliğe doğru sürükleniyo
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