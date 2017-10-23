Samanyolu Haber /Gündem / Belediye Başkanlarından sonra sıra bakanlara gelecek! /23 Ekim 2017 09:00

Belediye Başkanlarından sonra sıra bakanlara gelecek!

Siyasi kulisler, gündemden düştüğü sanılan iki konuda yeniden dalgalanmaya başladı. Bunlardan biri, 2018 yılının Temmuz ayında erken seçim yapılacağı, diğeri de kabinede yeniden değişikliğe gidileceği iddiası. Belediye başkanlarının değiştirilmesi gibi radikal adımlar atılmasının, ‘sert ve keskin’ kararların uygulamaya konulmasının arkasında, erken seçim yapma planının yattığı ve ülkeyi seçimlere götürecek hükümetin de bu nedenle revize edileceği konuşuluyor.

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Hürriyet Gazetesi'nde yer alan kulis haberine göre 2019 Mart’taki yerel seçimden önce 2018 Temmuz sonunda ‘Cumhurbaşkanlığı ve genel seçim yapılabileceğini’ iddia ediyor. Buna paralel olarak kabinede de revizyona gidileceği savunuluyor. Kabinede, ikinci bir değişiklik fikrinin çılgınca olduğunu söyleyenlerin bulunmasına karşın, en az 3-4 bakanı kapsayacak yeni bir revizyonla ‘seçim kabinesi’ oluşturulacağı da dile getiriliyor. Parti kurmayları ise tüm bu iddialarla ilgili olarak, erken seçim olmadığına dair yapılan açıklamalara atıfta bulunarak, ekonominin önümüzdeki iki yıl hesaba katılarak planlandığını, yatırımlar ve teşviklerin sonuçlarının bu süreçte görülebileceğini, bu aşamada yapılacak erken seçimin avantaj değil, dezavantaj getireceğini öne sürüyor.
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