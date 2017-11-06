Samanyolu Haber /Gündem / Belçikalı Yargıç Katalan liderleri serbest bıraktı /06 Kasım 2017 11:54

Belçikalı Yargıç Katalan liderleri serbest bıraktı

Görevden alınan Katalan lideri ve dört bakanı Belçika'daki bir sorgu yargıcı tarafından koşullu olarak serbest bırakıldı.

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Karara göre Puigdemont ve dört bakan izinsiz ülkeden ayrılamayacak ve kalacakları yerin adresini vermek zorundalar.
Puigdemont ve eski bakanlar, bir İspanyol yargıcının kendileri için AB genelinde tutklama emri vermesinin ardından, Belçika polisine teslim olmuşlardı.
Puigdemont, bağımsızlık referandumunun ardından Madrid'in Katalonya'da doğrudan yönetime başlamasından sonra Belçika'ya kaçmıştı.
Puigdemont adil bir yargılama garanti edilmediği sürece İspanya'ya dönmeyeceğini söylemişti.
Carles Puigremont ve bakanlar isyan, ayrılıkçılık ve kamu fonlarını kötüye kullanma suçlamalarına yanıt vermeleri için İspanya'da aranıyorlar.
Beşlinin 15 gün içinde Belçika'da mahkemeye çıkması gerekiyor. Belçika'nın Puigdemot ve bakanlarını 60 gün içinde İspanya'ya iade etmesi gerekiyor. Ancak bunun için hukuki bir engel konulmadığı sürece iadenin çok daha çabuk gerçekleşebileceği belirtiliyor.
Belçika Savcılığı'ndan yapılan açıklamada "Brüksel Savcılığı'nın aranan tüm insanların koşullu olarak salıverilmesi talebi sorgu yargıçlığı tarafından yerinde görüldü" denidi.

İspanya, Puigdemont hükümetinin, anayasa mahkemesinin aksi yöndeki görüşüne rağmen yaptığı bağımsızlık referandrumundan bu yana anayasal bir kriz yaşıyor. Katalan hükümeti, oylamaya katılan yüzde 43'lük kesimin yüzde 90 oranında bağımsızlık yanlısı oy verdiğini söylüyor.
Bölgesel parlamentonun bağımsızlık ilan etmesinin ardından, İspanyol hükümeti Katalonya'da doğrudan yönetime geçti ve Puigdemont başkanlığındaki hükümeti görevden aldı.Geçen Pazartesi günü İspanyol Başsavcı Katalan liderlere, potansiyel olarak 30 yıla dek hapisle cezalandırılabilecek "isyan suçlaması" yöneltti.
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