'Fazilet Partisi kapatılmasın' dediği için Ecevit'e kitapçığı fırlatmış

10'uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Nejdet Sezer, MGK toplantısında, Türkiye'nin 2001 yılında ekonomik krize girmesine neden olan Başbakan Bülent Ecevit'e Anayasa'yı fırlatma olayını anlattı.





'PARTİ KAPATILMASIN ISRARI'





Sözcü'den Emin Gönül'ün haberine göre, Sezer yaşanan gerginliğin nedenini Ecevit'in Fazilet Partisi'nin (FP) kapatılmaması için ısrar ettiğini belirtti.





İKİ KEZ GELDİ





Sezer, "Sayın Ecevit 2 kez bana gelip Fazilet'in kapatılmamasını ve Anayasa Mahkemesi (AYM) üyelerine telkinde bulunmamı istedi, ikisinde de reddettim ve aramızda büyük gerginlik oldu. Bu gerginlik sürerken, Anayasa kitapçığı olayı yaşandı. Asıl neden, Ecevit'in FP konusundaki isteğiydi'' dedi.





EKONOMİ ÇÖKMÜŞTÜ





Sezer bu açıklamasını, sanatçı Baykal Saran adına geçen hafta Ankara'da verilen 'Tiyatro Ödülü' dolayısıyla katıldığı gecede yaptı.





Türkiye, 19 Şubat 2001'deki MGK toplantısında, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile Başbakan Bülent Ecevit arasında yaşanan olayının ardından büyük bir ekonomik krize girmişti.