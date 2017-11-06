Samanyolu Haber /Gündem / 'Fazilet Partisi kapatılmasın' dediği için Ecevit'e kitapçığı fırlatmış /06 Kasım 2017 11:59

'Fazilet Partisi kapatılmasın' dediği için Ecevit'e kitapçığı fırlatmış

Ahmet Necdet Sezer yıllar sonra Bülent Ecevit'e anayasa kitapçığını niçin fırlattığını açıkladı.

SHABER3.COM

10'uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Nejdet Sezer, MGK toplantısında, Türkiye'nin 2001 yılında ekonomik krize girmesine neden olan Başbakan Bülent Ecevit'e Anayasa'yı fırlatma olayını anlattı.

'PARTİ KAPATILMASIN ISRARI'

Sözcü'den Emin Gönül'ün haberine göre, Sezer yaşanan gerginliğin nedenini Ecevit'in Fazilet Partisi'nin (FP) kapatılmaması için ısrar ettiğini belirtti. 

İKİ KEZ GELDİ

Sezer, "Sayın Ecevit 2 kez bana gelip Fazilet'in kapatılmamasını ve Anayasa Mahkemesi (AYM) üyelerine telkinde bulunmamı istedi, ikisinde de reddettim ve aramızda büyük gerginlik oldu. Bu gerginlik sürerken, Anayasa kitapçığı olayı yaşandı. Asıl neden, Ecevit'in FP konusundaki isteğiydi'' dedi.

EKONOMİ ÇÖKMÜŞTÜ

Sezer bu açıklamasını, sanatçı Baykal Saran adına geçen hafta Ankara'da verilen 'Tiyatro Ödülü' dolayısıyla katıldığı gecede yaptı.

Türkiye, 19 Şubat 2001'deki MGK toplantısında, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile Başbakan Bülent Ecevit arasında yaşanan olayının ardından büyük bir ekonomik krize girmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'Fazilet Partisi kapatılmasın' dediği için Ecevit'e... Sonraki Haber >>

3 dakikada TEHİT

3 dakikada TEHİT

Milli Eğitim Bakanı: Okulların yüzde 92'si niteliksiz

Milli Eğitim Bakanı: Okulların yüzde 92'si niteliksiz

Hizmet hareketine karşı ne yapıyorlar!

Hizmet hareketine karşı ne yapıyorlar!

Her Diktatör İstifa Ettirir Sevdiğini

Her Diktatör İstifa Ettirir Sevdiğini

İmtihan olunca kaybedenlerde olur!

İmtihan olunca kaybedenlerde olur!

Erdoğan-Perinçek koalisyonu ne kadar devam eder?

Erdoğan-Perinçek koalisyonu ne kadar devam eder?

Metro istasyonunu sahte Apple Store yaptılar

Metro istasyonunu sahte Apple Store yaptılar

CHP'li İlgezdi cezaevlerindeki 668 çocuğu Meclis gündemine taşıdı

CHP'li İlgezdi cezaevlerindeki 668 çocuğu Meclis gündemine taşıdı

15 Temmuz kontrollü darbesi ve Hizmet Hareketi

15 Temmuz kontrollü darbesi ve Hizmet Hareketi

668 bebek hapiste

668 bebek hapiste
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:50:55