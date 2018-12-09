Samanyolu Haber /Gündem / Belçika'da Yeni Flaman İttifakı hükümetten çekildi /09 Aralık 2018 17:21

Belçika'da Yeni Flaman İttifakı hükümetten çekildi

Belçika'da göçmen sorunu hükümet krizine neden oldu. 4 partili koalisyonun büyük ortağı Flaman İttifakı, hükümetten çekildiğini duyurdu.

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Birleşmiş Milletler Göçmen Paktı'nın imzalanmasına ilişkin farklı görüşler Belçika hükümetinde krize neden oldu.

4 partili koalisyon hükümetinin büyük ortağı Yeni Flaman İttifakı, Belçika hükümetinin pakta imza koymasına karşı çıktı. Ardından hükümetten çekildiğini açıkladı.

Pakta sıcak bakan Başbakan Charles Michel ise yeni kabineyi görüşmek için Belçika Kralı Phillipe ile görüşmeye gitti.

Başbakan Michel, 10-11 Aralık tarihlerinde Fas Marakeş'teki Birleşmiş Milletler Göçmen Paktı konulu hükümetler arası konferansa katılacağını açıkladı.
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