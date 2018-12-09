Samanyolu Haber /Gündem / Ermenistan’ın 2. Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan tutuklandı. /09 Aralık 2018 17:44

Ermenistan’ın 2. Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan tutuklandı.

Ermenistan’ın 2. Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan bugünkü seçimlere saatler kala tutuklandı.

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Ermenistan Yüksek Mahkemesi, eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan’ın, 2008’de düzenlenen protesto gösterileri sırasında çıkan ve 10 kişinin ölümüne neden olan olaylarla bağlantısı olduğu gerekçesiyle tutuklanmasına karar verdi.


 
Koçaryan “Anayasal düzeni ihlal etme” suçlamasıyla Temmuz ayında tutuklanmış  daha sonra dokunulmazlığı olduğu gerekçesiyle kefaletle serbest bırakılmıştı.

Ermenistan’da 2008’de yapılan ve Serj Sarkisyan’ın kazandığı Cumhurbaşkanlığı seçimlerine hile karıştığı gerekçesiyle protesto gösterileri düzenlenmiş 2’si polis 10 kişi hayatını kaybetmişti. Koçaryan bu gösterilerin şiddetle bastırılmasından sorumlu tutuluyor.

Cumhuriyetçi Parti yaptığı açıklamada Başbakan Paşinyan’ın bu tutuklamayı bizzat organize ederek seçim öncesinde korku atmosferini yükseltmeyi amaçladığını öne sürdü.

Koçaryan’ın avukatı Hayk Alumyan ise Koçaryan’ın tutuklanması ile ilgili olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuracaklarını açıkladı.
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