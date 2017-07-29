Samanyolu Haber /Gündem / Bekir İrtegün serbest bırakıldı /29 Temmuz 2017 21:17

Bekir İrtegün serbest bırakıldı

Eski Başakşehir ve Fenerbahçeli futbolcu Bekir İrtegün savcılık ifadesinin ardından adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

SHABER3.COM

Başakşehir Spor Kulübü'nün sözleşmesini feshettiği eski Başakşehir ve Fenerbahçeli futbolcu Bekir İrtegün, Bylock  kullandığı iddiasıyla dün gözaltına alınmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne teslim olan futbolcu buradaki işlemlerinin ardından bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yaklaşık 2 saat ifade veren Bekir İrtegün savcılık adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. İrtegün’ün hakimlik tarafından evrakları onaylandıktan sonra adliyeden ayrıldı
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