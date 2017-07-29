Yılmaz Büyükerşen saldırıya uğradı

DHA’nın haberine göre Büyükerşen, Yenibağlar mahallesinde bir kafenin önündeki masa ve sandalyelerin kaldırılmasını isteyince işletmecilerle tartışma çıktı.









Bu sırada henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi Büyükerşen’e önce yumrukla saldırdı, ardından silah çekti. Korumalar hemen müdahale edince saldırgan kaçtı.





Korumaları güvenlik önlemi olarak belediye başkanını olay yerinin karşısında bulunan Haller Gençlik Merkezi’ne götürdü.





CHP Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel, Twitter hesabından paylaştığı mesajda “Şu an yanındayım, durumu iyi” dedi.