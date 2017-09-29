Samanyolu Haber /Gündem / 'Behzat Ç.'nin senaristi senaryo gibi itiraname hazırlamış' /29 Eylül 2017 11:07

'Behzat Ç.'nin senaristi senaryo gibi itiraname hazırlamış'

Yazar Emrah Serbes'in karıştığı kazaya ilişkin 2 ferdi vefat eden Özçelik ailesinin avukatı Burcu Ece Güler'den, "Emrah Serbes belki de çok kısa süre içinde yakalanacakken senaryo gibi bir itirafname yaptı" açıklaması geldi.

SHABER3.COM

Yazar Emrah Serbes'in 2 kişinin ölümüne neden olan kaza sonrası yaptığı itirafa ilişkin bir açıklama da kazada 2 ferdi hayatını kaybeden Özçelik ailesinin avukatı Burcu Ece Güler'den geldi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, ''İki araç da İstanbul'dan hareket etmiş aynı yöne yani Bodrum'a gidiyormuş. Torbalı'da maalesef bu kaza meydana geliyor. Aile Bodrum'a tek kızları Zeynep Özçelik ile otele tatile gidiyormuş. Anne Ege Üniversitesi'nde yoğun bakımda ve durumu kritik" diyen Özçelik, "İlk anda kader derken kaza tespit tutanakları ve delillerin incelenmesiyle olay zaten Emrah'ın üzerine doğru gidiyordu. O yol dümdüz otoban herkes bilir. Rampalar var ama anlattığı gibi kazaya neden olacak rampa yok. Ayrıca orta şeritte o hızla gidilmez. Emrah Serbes belki de çok kısa süre içinde yakalanacakken senaryo gibi bir itirafname yaptı. Bugün olmasa belki de yarın gerçekler ortaya çıkacaktı. Yaptığı kahramanlık gibi algılansın istemiyoruz. Aile bugüne kadar bu nedenle taziyesini yaşayamamış. Emrah artık yakalandı şimdi en çok ilgilenecekleri artık annenin sağlığı" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İzmir'de 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yoğun bakımda olduğu kazanın sorumlusu olduğunu itiraf ederek tutuklanan Emrah Serbes'in yerine daha önce arkadaşı Kenan Doğru'nun suçu üstlendiği belirtilmişti. 

Serbes hastanedeyken kaza sırasında aracı kullandığını beyan eden Kenan Doğru'nun bu beyan üzerine tutuklandığı, ancak beyan yeterli olmadığından durumu şüpheli bulan savcının deliller üzerine soruşturma başlattığı öğrenildi. Savcı şüphelenip DNA testi istedi

Savcılığın talebiyle kazaya neden olan araçtaki hava yastığındaki kan, kıl ve tüy örnekleriyle kamera kayıtları incelemeye alındı. Ancak kamera kayıtları gece ve karanlık tünele ait olduğundan aracı kullanan kişinin tam belli olmaması üzerine bu deliller beklendi.

HAVA YASTIĞINDAN ÖRNEKLER İNCELEMEYE ALINDI

Bu kapsamda şoför hava yastığı üzerindeki kan örnekleri alınarak Kenan Doğru ve Emrah Serbes’ten alınacak örneklerle Adli Tıp Kurumu'nda karşılaştırılması talimatı verildi. Bölge Kriminal Laboratuvarı'ndan sonuçlar beklenirken Serbes, sosyal medya hesabından itirafta bulunup Torbalı Savcılığı'na teslim oldu. Emrah Serbes çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Serbes'in aracının önündeki araca arkadan çarparak birlikte bariyerlere çarptıkları da ortaya çıktı.
<< Önceki Haber 'Behzat Ç.'nin senaristi senaryo gibi itiraname hazırlamış' Sonraki Haber >>

Hizmet Gönüllülerine önemli tavsiyeler

Hizmet Gönüllülerine önemli tavsiyeler

Hidayet Karaca'dan hakime zor soru

Hidayet Karaca'dan hakime zor soru

Motorlu Taşıtlar vergisine rekor ZAM

Motorlu Taşıtlar vergisine rekor ZAM

CHP'li Pekşen: Yargıtay'ın ByLock kararı AİHM'in temel içtihatlarına aykırı

CHP'li Pekşen: Yargıtay'ın ByLock kararı AİHM'in temel içtihatlarına aykırı

Erdoğan'dan Barzani açıklaması: Yanılmışız

Erdoğan'dan Barzani açıklaması: Yanılmışız

Zaman'ı hedef alıyorlar

Zaman'ı hedef alıyorlar

Yiğit Bulut: Kuzey Irak 2 yıl içinde referandum yapıp Türkiye'ye katılacak

Yiğit Bulut: Kuzey Irak 2 yıl içinde referandum yapıp Türkiye'ye katılacak

AKPli Belediye Başkanı'dan AKP'li vekile: Yalanla iftirayla bir yere varamazsın

AKPli Belediye Başkanı'dan AKP'li vekile: Yalanla iftirayla bir yere varamazsın

Afgan yetkiliden Türk öğretmenleri karalamaya çalışan AKP'li yetkiliye sert tepki

Afgan yetkiliden Türk öğretmenleri karalamaya çalışan AKP'li yetkiliye sert tepki

15 Temmuz ve Hizmet Hareketi - Yakında MC EU TV'de

15 Temmuz ve Hizmet Hareketi - Yakında MC EU TV'de
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:57:46