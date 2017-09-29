'Behzat Ç.'nin senaristi senaryo gibi itiraname hazırlamış'

Yazar Emrah Serbes'in 2 kişinin ölümüne neden olan kaza sonrası yaptığı itirafa ilişkin bir açıklama da kazada 2 ferdi hayatını kaybeden Özçelik ailesinin avukatı Burcu Ece Güler'den geldi.
Hürriyet'te yer alan habere göre, ''İki araç da İstanbul'dan hareket etmiş aynı yöne yani Bodrum'a gidiyormuş. Torbalı'da maalesef bu kaza meydana geliyor. Aile Bodrum'a tek kızları Zeynep Özçelik ile otele tatile gidiyormuş. Anne Ege Üniversitesi'nde yoğun bakımda ve durumu kritik" diyen Özçelik, "İlk anda kader derken kaza tespit tutanakları ve delillerin incelenmesiyle olay zaten Emrah'ın üzerine doğru gidiyordu. O yol dümdüz otoban herkes bilir. Rampalar var ama anlattığı gibi kazaya neden olacak rampa yok. Ayrıca orta şeritte o hızla gidilmez. Emrah Serbes belki de çok kısa süre içinde yakalanacakken senaryo gibi bir itirafname yaptı. Bugün olmasa belki de yarın gerçekler ortaya çıkacaktı. Yaptığı kahramanlık gibi algılansın istemiyoruz. Aile bugüne kadar bu nedenle taziyesini yaşayamamış. Emrah artık yakalandı şimdi en çok ilgilenecekleri artık annenin sağlığı" ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
İzmir'de 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yoğun bakımda olduğu kazanın sorumlusu olduğunu itiraf ederek tutuklanan Emrah Serbes'in yerine daha önce arkadaşı Kenan Doğru'nun suçu üstlendiği belirtilmişti.
Serbes hastanedeyken kaza sırasında aracı kullandığını beyan eden Kenan Doğru'nun bu beyan üzerine tutuklandığı, ancak beyan yeterli olmadığından durumu şüpheli bulan savcının deliller üzerine soruşturma başlattığı öğrenildi. Savcı şüphelenip DNA testi istedi
Savcılığın talebiyle kazaya neden olan araçtaki hava yastığındaki kan, kıl ve tüy örnekleriyle kamera kayıtları incelemeye alındı. Ancak kamera kayıtları gece ve karanlık tünele ait olduğundan aracı kullanan kişinin tam belli olmaması üzerine bu deliller beklendi.
HAVA YASTIĞINDAN ÖRNEKLER İNCELEMEYE ALINDI
Bu kapsamda şoför hava yastığı üzerindeki kan örnekleri alınarak Kenan Doğru ve Emrah Serbes’ten alınacak örneklerle Adli Tıp Kurumu'nda karşılaştırılması talimatı verildi. Bölge Kriminal Laboratuvarı'ndan sonuçlar beklenirken Serbes, sosyal medya hesabından itirafta bulunup Torbalı Savcılığı'na teslim oldu. Emrah Serbes çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Serbes'in aracının önündeki araca arkadan çarparak birlikte bariyerlere çarptıkları da ortaya çıktı.