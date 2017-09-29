MTV bazı araçlarda %68 zamlı ödenecek

Kanun tasarısıyla yeniden düzenlenen motorlu taşıtlar vergisine göre bazı araçlarda vergi artışı %40 değil %68'e kadar çıkıyor. Taban zammı %40 olan vergi artışında buna göre öncelikle araçlarda otomobilin değeri tanımı yapılacak. Otomobilin vergisiz ilk fiyatı taşıt değeri kabul edilecek. Yeni modelde silindir hacmi ve yaş yine kriter olarak kullanılacak ancak belirlenen taşıt değerleri de vergilendirme için esas olacak.





Araba ilk alınırken vergisiz hali dikkate alınacak. Arabanın ilk değeri 40 bin liranın altındaysa 904 lira vergi ödenecek. Arabanın değeri 40 bin lirayı aşıyor ama 70 bin lirayı aşmıyorsa 994 lira, 70 bin lirayı aşıyorsa bin 85 lira ödenecek. 40 bin lirayı aşmayan araçlar için artış yüzde 40 olurken, 40-70 bin lira arasındaki araçlar için artış oranı yüzde 53, 70 bin liranın üzerindeki araçlar için de yüzde 68 artış anlamına gelecek. 1301-1600 motor gücüne sahip araç için 40 bin lirayı aşmıyorsa bin 449 lira, 40 bini aşıp 70 bini aşmıyorsa bin 593 lira, 70 bini de aşıyorsa bin 738 lira ödeyecek. Bu model yeni alınan araçlar için geçerli olacak. Tasarıda daha önce alınan araçlara getirilen yüzde 40 zamlı MTV de madde olarak yer aldı.