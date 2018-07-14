Samanyolu Haber /Gündem / Bedelli askerlik kararnamesi geliyor /14 Temmuz 2018 10:45

Bedelli askerlik kararnamesi geliyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Brüksel dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. Erdoğan 'Bedelli askerlik' için tarihin erkene çekilebileceğini söyledi.

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Hürriyet'ten Vahap Munyar'ın haberine göre Erdoğan "En büyük beklentilerden biri de bedelli askerlik konusu. Bu konuda mesaj verebilecek misiniz?" sorusunu şöyle cevapladı:

"Konuyla ilgili olarak Milli Savunma Bakanımız çalışmalarını yapacaklar, hazırlıklarını yapacaklar. "Bunu inşallah seçimden sonra ele alacağız" demiştim. Nasılı, nedeni, her şeyiyle, MSB yapacak çalışmayı. Ne kadar kişiyi kapsayacak, hangi yaş grupları arasında olacak, ücret ne kadar olacak, tüm bu konular belirlenecek. Zannediyorum en kötü ihtimalle yeni yasama döneminde açıklamış oluruz. O zamana kadar da hazırlıklarımızı bitirmiş oluruz. Belki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile çıkarmayı da deneyebiliriz. O zaman daha erkene çekmiş oluruz."
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