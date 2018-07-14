Bedelli askerlik kararnamesi geliyor

Hürriyet'ten Vahap Munyar'ın haberine göre Erdoğan "En büyük beklentilerden biri de bedelli askerlik konusu. Bu konuda mesaj verebilecek misiniz?" sorusunu şöyle cevapladı:







"Konuyla ilgili olarak Milli Savunma Bakanımız çalışmalarını yapacaklar, hazırlıklarını yapacaklar. "Bunu inşallah seçimden sonra ele alacağız" demiştim. Nasılı, nedeni, her şeyiyle, MSB yapacak çalışmayı. Ne kadar kişiyi kapsayacak, hangi yaş grupları arasında olacak, ücret ne kadar olacak, tüm bu konular belirlenecek. Zannediyorum en kötü ihtimalle yeni yasama döneminde açıklamış oluruz. O zamana kadar da hazırlıklarımızı bitirmiş oluruz. Belki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile çıkarmayı da deneyebiliriz. O zaman daha erkene çekmiş oluruz."