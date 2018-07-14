Samanyolu Haber /Dünya / Pakistan'da en kanlı gün: 132 ölü, 232 yaralı /14 Temmuz 2018 10:48

Pakistan'da en kanlı gün: 132 ölü, 232 yaralı

Pakistan’ın Belucistan ve Kuzey Veziristan bölgelerinde iki seçim mitingine yapılan bombalı saldırılarda, aralarında bir milletvekili adayının da olduğu, 132 kişi yaşamını yitirdi, 232’den fazla kişi de yaralandı.

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Pakistan'da iki miting sırasında meydana gelen patlamalarda Belucistan yetkililerine göre aralarında milletvekili adayı Navabzade Siraj Raisani'nin de olduğu 128 kişi öldü, 200 kişi de yaralandı.

Saldırıyı, elektronik posta aracılığıyla açıklama yayınlayan IŞİD üstlendi.

Sivil Savunma Müdürü Muhammed Aslam Tareen'in açıklamasına göre, saldırıda 8 ila 10 kilogram arasında patlayıcı kullanıldı.

Eski Khyber Pakhtunkhwa bölgesi yöneticisi ve milletvekili adayı Akram Khan Durrani'nin seçim mitinginden dönen konvoyuna yönelik Afganistan sınırındaki Kuzey Veziristan bölgesinde düzenlenen saldırıda ise 4 kişi yaşamını yitirdi, 32 kişi yaralandı.

Durrani, saldırıdan sağ kurtuldu. Kuzey Veziristan'daki saldırıyı üstelenen olmadı.

Saldırıların, Pakistan'da bu yılki en çok kişinin yaşamını yitirdiği saldırılar olduğu belirtildi.

 
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