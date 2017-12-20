Samanyolu Haber /Gündem / Bebeklerin,cezaevine gönderilmesi, toplumun vahşi olduğunu gösteriyor /20 Aralık 2017 19:23

Bebeklerin,cezaevine gönderilmesi, toplumun vahşi olduğunu gösteriyor

Bebeklerin, annelerin cezaevine gönderilmesi, toplumun ne kadar vahşi olduğunu gösteriyor

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Gazeteci Arzu Yıldız, Turhan Görüryılmaz’ın Youtube kanalında sunduğu ‘Gündem Özel’ programına katıldı. Türkiye cezaevelerindeki 18 bin kadın, 700 üzerinde bebek ile hamile kadınların konuşulduğu programda Yıldız, yaşanan zulümlere karşı tepki göstermeyenler için, “Bu, şu anki toplumun ne kadar vahşi olduğunu gösteriyor! Bu yaşananlar insanların içindeki bastırılmış vahşiliği ortaya çıkardı. ” dedi. Toplumun şu anda sindirildiğini ve yakınlarıma birşey gelir korkusuyla sessiz kaldığını anlatan Yıldız, “Pardon ama seninkisi değerli de içeridekiler değersiz mi? Bir de bunların çoğu ‘Allah’tan başka kimseden korkmayız’ derler. Niye korkuyorsun? Allah sana “zulme sus” mu diyor? Savunduğun şey zaten bir kadın, bir bebek; bundan bana ne etiket gelirse gelsin!.” ifadesini kullandı.

Yıldız, siyasetin çok temiz adamın yapacağı bir iş olmadığını hatırlatarak “Ama yargıçlık temiz adamın işi, vicdanlı adamın işi. Ama olmayan vicdandan nasıl karar bekleyeceğiz. Hukuk tamam, yok ama vicdan da yok. Kadın dernekleri hepsi boş. Her taraf kuşatılmış, yerel muhabirler bile tutuklu. Dışarıda kalan herkese şaibeli bakıyorum.” dedi.
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