Yeni Doğum Yapmış Anneyi ve Hastanedeki Kanserli Kadını Gözaltına Aldırdı







Aksaray Savcılarından Ayhan Demir’in ismi daha önce yeni doğum yapmış, küvözde bebeği olan bir anneyi ve hastanede kanser tedavisi gören bir kadın öğretmeni hukuksuzca gözaltına aldırmasıyla kamuyou gündemine geldi.





Eşleri Cezaevinde Olan Kadınları Tutuklattı





Zulüm ve işkence uygulamalarını icra eden diğer bir savcının Aksaray savcılarından Osman Kara olduğu iddia edildi. Geçtiğimiz hafta Osman Kara’nın talimatlarıyla yürütülen bir soruşturmayla aralarında cezaevindeki kocalarını ziyarete giden, kanser hastası, küçük bebek sahibi ve daha önce de gözaltına alınıp adli kontrolle serbest kalan kadınların da bulunduğu beş kadın gözaltına alındı. Tutuklamaya sevk edilen beş kadından üçü tutuklanarak cezaevine gönderildi.





Söz konusu savcının bu şekilde yaptığı hukuksuz tutuklamalarla kadınların cezaevinde yatmakta olan eşlerinin üzerinde baskı kurmak istediği ve onları işlemedikleri suçları kabul ettirmeye zorladığı öne sürüldü.





Hakim: “Bebeğine Acımıyorum”





Arşı titretecek zulümlerin bir diğer sorumlusunun ise tutuklamalara karar veren bir sulh ceza hakimi olduğu belirtildi. Bu hakimin geçtiğimiz haftalarda tutuklanan ve 5 aylık bir bebeği olan bir anneye “Bebeğine acımadın, ‘itiraf’ etmedin. Ben de bebeğine acımıyorum” dediği iddia edildi. Darbeyle veya terörle ilgisi olmayan masum annelere cebren ve adaletsiz bir biçimde yapılan bu skandal ithamlar yeni Türkiye’de adaletin sıfırlandığının göstergesi oldu.





Emniyette Yiyecek-İçecek Verilmedi





Annelere yönelik bir diğer zulüm ise iddialara göre Aksaray emniyetinde yaşandı. Gözaltında tutuldukları gün boyunca mağdur kadınlara yasal hakları olan yemek ve içeceklerinin verilmediği öne sürüldü.





Tutuklanan Kadınlardan Birisinin Kocası AKP’de Görevli





Kadınlara yönelik soruşturmayla ilgili diğer bir iddia ise cezaevine gönderilen kadınlardan birisinin kocasının AKP teşkilatında görevli olması ve AKP’li kocanın tutuklu olmadığı iddiası.





Mazlum Anneler Seslerini Duyurmak İstiyor





Hukuksuz muamelelerle özgürlükleri ellerinden alınan ve çocukları ortada bırakılan anneler, maruz kaldıkları zulümleri öncelikle Allah’a havale ediyor. Ayrıca mağduriyetlerini duymaları için vicdanlı insanların gönüllerine sesleniyor.





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