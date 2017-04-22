Bahçeli yönetimi Türkeş ailesinin son ferdini de sildi

MHP Genel Merkezi'nin kendilerini desteklemeyenlere yönelik başlattığı ihraç uygulaması MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in aile fertlerine de sıçradı.





Merhum Alparslan Türkeş'in torunu, Selcen Türkeş'in oğlu Onurhan Homriş MHP delegeliğinden çıkarıldı.





Delegelikten çıkarıldığını bugünkü Beykoz İlçe Kongresi'nde öğrenen Homriş, alınan kararın gerekçesini, 'MHP Genel Başkan adayı Meral Akşener'i desteklemesi ve MHP Genel Merkezi'ne karşı bir duruş sergilemesi' olarak açıkladı.





Onurhan Homriş, kararla ilgili "Bugün Beykoz İlçe kongresi vardı partinin. Ben de oranın üyesiyim, delegesiyim. Kongreye oy vermeye gittim ve ismimin listeden silindiğini gördüm. İlçe Başkanına da sordum, tepki gösterdim kendisine de fakat bir açıklama getiremedi. 'Bunlar güncellendi, belki de adresiniz değişti' dedi. Bir takım mazaretler uydurmaya çalıştı. İl, ilçe ve Genel Merkezin bilgisinde olan bir durum bu, ismim silinmiş. Ben senelerdir her kongrede oy veriyorum. Daha önce Beykoz değil Beşiktaş'taydım. Daha sonra ikametimiz değişti Beykoz'a geçtim. Ben 20 senedir ilk defa oy veremiyorum şimdi.













PARTİDEKİ DELEGELİĞİM AKŞENER'İ DESTEKLEDİĞİM İÇİN SİLİNDİ





"Bu delegelik silinme olayının Meral hanımı desteklemem ve MHP Genel Merkezi'ne karşı bir duruşumuz olduğumuzdan dolayı olduğu çok açık. İstanbul bir kere Türkiye'nin kalbi. Bu yüzden İstanbul kongresi MHP için de çok önemli. İstanbul'un 39 ilçesi var. Referandum biter bitmez 10 ilçeyi bir güne, 10 ilçeyi bir güne toplam 4 günde bütün ilçelerin kongresini yapıyorlar. Ve bunların duyurusunu kimseye yapmıyorlar. 2 gün kala duyruyorlar. Ben bile soruşturarak, takip ettiğim için öğrendim. Referandum yeni bitmiş, yangından mal mı kaçırıyorsunuz? 40 kongreyi 2-3 günde niçin bitiriyorsunuz? Bırakın bakalım demokrasi şöleni olsun, yarış olsun, belki aday olmak isteyen var? Ayrıca İl Başkanlığına belki başkaları da aday olacak. Nasıl hazırlansın bu insanlar bu kongrelere? Haber bile vermiyorsunuz. Mesela İl Başkanı olmak istiyor birisi, nasıl hazırlansın bu kongreye? Bugün eski İl Başkanımız Çatalca'da silahlı saldırıya uğradı aday olmak istediği için. Böyle bir rezil durum olabilir mi? Ona da çok geçmiş olsun diyorum.





Yeniçağ







