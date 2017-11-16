Samanyolu Haber /Gündem / BDDK'dan Türk Telekom'un borcunu takibe almayın isteği /16 Kasım 2017 14:43

BDDK'dan Türk Telekom'un borcunu takibe almayın isteği

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben yaptığı açıklamada, "Türk Telekom'un ana ortağı Oger'in 4.75 milyar dolar kredisinin takibe alınmamasını bankalara söyledik" ifadelerini kullandı.

BDDK'dan Türk Telekom'un borcunu takibe almayın isteği




Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, Oger Telecom’un Türkiye birimi OTAŞ’ın 2013 yılında aldığı ancak geri ödemelerini yapamadığı 4.75 milyar dolar büyüklükteki kredinin takibe almamaları için bankalara talep ilettiklerini söyledi.

Oger’e 2013 yılında 4.75 milyar dolar tutarındaki krediyi veren 30’a yakın banka arasında en büyük payı Akbank, Garanti Bankası ve İş Bankası alıyor.

Lübnanlı Hariri ailesinin, STC ile ortak olduğu Oger Telecom şirketi 2005 yılında Türk Telekom’un yüzde 55’ini satın aldı. Satın alma Oger Telecom’un Türkiye’de kurduğu Ojer Telekomünikasyon AŞ (OTAŞ) adlı şirket üzerinden yapıldı.

OTAŞ, Türk Telekom’u satın almak için bankalardan kullandığı kredinin yeniden finansmanı için aldığı 4.75 milyar dolar kredinin taksidini son olarak Eylül ayında üçüncü defa yapamadı.

Şirket kredinin yeniden yapılandırılması için müzakere yürütüyor. Hazine müzakerelerde ortaklardan STC’nin Kasım sonuna kadar süre uzatımı talebine yeniden yapılandırma talebini ise kabul etmedi.
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