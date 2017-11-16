Samanyolu Haber /Gündem / TRT Berkin Elvan'ın vurulma görüntülerini netleştirmeyi reddetti /16 Kasım 2017 14:20

TRT Berkin Elvan'ın vurulma görüntülerini netleştirmeyi reddetti

TRT, Okmeydanı’nda polisin kullandığı gaz fişeği ile hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın vurulma anı görüntülerinin iyileştirilmesi talebini ‘teknolojik altyapısının uygun olmaması’ gerekçesiyle geri çevirdi.

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Gezi Parkı protestoları sırasında Okmeydanı’nda düzenlenen bir eylemde polisin attığı gaz fişeğiyle başından yaralanan ve aylar süren yaşam mücadelesinin ardından yaşamını yitiren Berkin Elvan’ın vurulma anına ilişkin görüntülerin iyileştirilmesi talebi TRT tarafından reddetti. TRT, iyileştirme talebini, ‘teknolojik altyapısının uygun olmaması’ gerekçesiyle geri çevirdi.

Diken’den Rıfat Doğan’ın haberine göre, İstanbul 17’nci Ağır Ceza Mahkemesi, ailenin avukatlarının başvurusu üzerine görüntülerin iyileştirilmesi ve yeniden incelenmesi amacıyla görüntüleri TRT’ye göndermişti. TRT teknolojik altyapının istenen incelemelere uygun olmadığı gerekçesini göstererek şunu yanıtı yolladı:

“Söz konusu dosyada söz edilen eski dönemlerde çekilen görüntülerin iyileştirilmesi hususu filmler için geçerli olup CD ve kasetlere aktarılan veya güvenlik kamerası gibi teknik cihazlardan alınan görüntülerin iyileştirilmesi ve netleştirilmesi kurumumuzun teknolojik altyapısının yayına yönelik oluşturulmuş olması nedeniyle istenen incelemelere uygun olmaması ve anılan dosya ile gönderilen bilgi ve belgeleri inceleyecek yeterlilikte bir uzman bilirkişi bulunmadığından talebinize konu hakkında herhangi bir işlem yapılamamaktadır.”

TÜBİTAK DA REDDETMİŞTİ

Daha önce görüntülerin incelenmesi için yazı gönderilen TÜBİTAK da yolladığı yanıtta, “Adli analiz talepleri, kurumumuz tarafından yürütülmekte olan projelerin yoğunluğunun müsaade ettiği nispette karşılanmaya çalışılmaktadır. Mevcut durumda; kurumumuzca yürütülen sözleşmeler ile bağıtlanmış ve gecikmesi halinde cezai yükümlülükleri olan projelerin yoğunluğu sebebi ile ilgili yazınızda belirtilen talebe olumlu cevap verilmemektedir. Söz konusu talep için Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesi Ses ve Görüntü İnceleme Şubesi ile iletişime geçilmesi önerilmektedir” demişti.

Berkin Elvan’ın ölümüyle ilgili davanın üçüncü duruşması bugün 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülüyor.
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