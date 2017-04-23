Samanyolu Haber /Gündem / BBP lideri Destici heyecan yaptı: 'Bu idam artık gelsin' /23 Nisan 2017 11:26

BBP lideri Destici heyecan yaptı: 'Bu idam artık gelsin'

16 Nisan referandumu için ‘Evet’ çağrısı yapan BBP lideri Mustafa Destici, kaldırıldığından bu yana idam cezasının gelmesi için mücadele ettiğini belirtip, “Bu idam artık gelsin” dedi.

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Destici, idam cezasının geri getirilmesini şu sözlerle talep etti: “Bu idam artık gelsin. Meydanlar, milletimiz bunu istiyor, şehitlerimizin aileleri, babaları, kardeşleri, geride bıraktığı evlatları, eşleri bunu istiyor. Bu devletin varlığına, milletin, ülkenin bütünlüğüne, milletin istiklali ve istikbaline, evlatlarımızın canına kasteden bu hainler için idam artık gelsin ve gelecek.”

"BBP ‘Evet’e büyük katkı yapmış..."

Referandumda BBP’nin ‘Evet’ büyük katkı yaptığını savunan Destici, “Bugün baktığımızda ‘Evet’ kararımızda ne kadar haklı olduğumuzu daha net görüyoruz. Kimseye diyet borcumuz yok. Doğru bildiğimiz şeyin yanında durduk ve bundan sonra da dururuz” diye konuştu.

Destici, son olarak ‘partili cumhurbaşkanlığı’nın parlamenter sistemden daha iyi olduğunu öne sürdü: “Neden? Yürütme, meclisin dışına çıkıyor. Biz Büyük Birlik Partisi olarak kurulduğumuz günden yana bunu savunmuşuz. Meclis yasama görevine dönüyor, adı üzerinde yasama. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili ‘Eğer seçilen kişi partinin genel başkanı olur da partisi de mecliste çoğunluğu elde ederse o zaman hem yasama hem yürütme hem de yargıda bir güç elde edecek’ deniyor. Bu, ihtimallerden bir tanesi. Kabul, diyelim seçimin 10 ihtimali var, bir tanesi bu. Bunlar milletin vereceği karardır. Milletin vereceği kararı önceden belirleyip illa şöyle olacak demek doğru değildir.” (Diken.com.tr)
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