Samanyolu Haber /Gündem / Bu 23 Nisanı en iyi anlatan fotoğraf /23 Nisan 2017 11:26

Bu 23 Nisanı en iyi anlatan fotoğraf

23 Nisan'ı binlerce çocuk cezaevlerindeki anne ve babalarını ziyaretle geçirdi. Bir de anneleri ile birlikte cezaevinde bulunan çocuklar var. Türkiye genelinde 550 küçük çocuk 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na cezaevinde girdi

Tutuklu eşini görmeye giden 5 çocuk annesi kadın gözaltına alındı!




Bazı çocukların anneleri başka cezaevinde babaları başka cezaevindeydi. 

Parçalanmış binlerce aile, anne ve babalarından ayrılmış on binlerce çocuğun yanında 500'den fazla bebek de annelleriyle birlikte cezaevinde karşıladı 23 Nisan'ı...

Tutuklu annesinin tutulduğu cezaevine bakan bir çocuğun fotoğraf karesine yansıyan özlemi, bu devrin sembol karelerinden biri...

Annelerin zindanlarda sütlerini sağıp toprağa boşalttıkları bu devir, annellerinden ayrılan çocukların hikayeleriyle örülü.

Bazı fotoğraflar tarihe geçer... Bu da öyle bir fotoğraf karesi..




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