Bu 23 Nisanı en iyi anlatan fotoğraf













Bazı çocukların anneleri başka cezaevinde babaları başka cezaevindeydi.





Parçalanmış binlerce aile, anne ve babalarından ayrılmış on binlerce çocuğun yanında 500'den fazla bebek de annelleriyle birlikte cezaevinde karşıladı 23 Nisan'ı...





Tutuklu annesinin tutulduğu cezaevine bakan bir çocuğun fotoğraf karesine yansıyan özlemi, bu devrin sembol karelerinden biri...





Annelerin zindanlarda sütlerini sağıp toprağa boşalttıkları bu devir, annellerinden ayrılan çocukların hikayeleriyle örülü.





Bazı fotoğraflar tarihe geçer... Bu da öyle bir fotoğraf karesi..















