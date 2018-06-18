Bayram sonrası dolar yükselişle başladı....

Küresel piyasalarda dolar, başlıca para birimlerinden oluşan sepet karşısında yedi ayın zirvesine yaklaşırken, ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimi kazanımları sınırladı.





ABD Merkez Bankası’nın para politikasında sıkılaştırma yanlısı açıklamalarına karşılık Avrupa Merkez Bankası’nın da sıkılaştırma yanlısı bir dil kullanmamasının ardından yüzde 1’in üzerinde değer kazanarak 95.131’e kadar çıkan dolar endeksi bugün yüzde 0.1 artıda 94.882’de bulunuyor.





Arife günü saat 1300 civarında 4.64 civarında işlem gören dolar/TL Türkiye piyasalarının tatil olduğu dönemde 4.7605 seviyesini test ettikten sonra bu sabah saat 0805’te güne 4.7344/4.7400 seviyesinde başladı.