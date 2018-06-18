Samanyolu Haber /Gündem / Bayram sonrası dolar yükselişle başladı.... /18 Haziran 2018 09:25

Bayram sonrası dolar yükselişle başladı....

Dolar/TL, ABD ve Avrupa merkez bankalarının 2008 krizinden beri sürdürdüğü genişlemeci politikalarına son vereceklerine yönelik geçen hafta verdikleri mesajların da etkisiyle arife günü işlem gördüğü 4.64'lü seviyelerden 4.74'e yükselerek güne başladı.

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Küresel piyasalarda dolar, başlıca para birimlerinden oluşan sepet karşısında yedi ayın zirvesine yaklaşırken, ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimi kazanımları sınırladı.

ABD Merkez Bankası’nın para politikasında sıkılaştırma yanlısı açıklamalarına karşılık Avrupa Merkez Bankası’nın da sıkılaştırma yanlısı bir dil kullanmamasının ardından yüzde 1’in üzerinde değer kazanarak 95.131’e kadar çıkan dolar endeksi bugün yüzde 0.1 artıda 94.882’de bulunuyor.

Arife günü saat 1300 civarında 4.64 civarında işlem gören dolar/TL Türkiye piyasalarının tatil olduğu dönemde 4.7605 seviyesini test ettikten sonra bu sabah saat 0805’te güne 4.7344/4.7400 seviyesinde başladı.
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