Samanyolu Haber /Gündem / Baykal'dan erken seçim iddiası /11 Eylül 2017 18:32

Baykal'dan erken seçim iddiası

Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, 2019'da yapılacak seçimlere ilişkin, "Benim kanaatim daha önce. Kasım 2018'de büyük bir olasılıkla bu konuda millet bir karar almak durumunda kalacak." dedi.

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CHP Bursa İl Başkanlığını ziyaret eden Baykal, burada düzenlenen basın toplantısında, 16 Nisan'da gerçekleştirilen referandumun arzu ettikleri gibi sonuçlanmadığını söyledi.

Baykal, ilerleyen günlerde vatandaşın önüne bir fırsat geleceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Referandum olmadı, olmadığını herkesin anlayacağı şekilde ortaya koymak lazım. 'Hayır' yüzde 75 olmalıydı, olmadı. Şimdi bu belirsizliği, alaca karanlık dönemini, dalgalı buğulu ortamı netleştirmek lazım. Bunu düzelteceğiz, millet düzeltecek. Önümüzde yapılacak seçimler, 'Bu anayasayı bu şekliyle uygulayacağım' diyen kişinin uygulama fırsatını bulup bulamayacağı seçim olacak. Millet 'Helal olsun uygula arkadaşım' diyecek mi demeyecek mi bakalım? Tarihi bir an olacaktır. Bizim siyasi tarihimizin, modern Türkiye Cumhuriyeti siyasi tarihinin en kritik, en önemli, en tarihi kararı önümüzdeki günlerde alınacak."

Seçimlerin teorik olarak 2019'da yapılacağını vurgulayan Baykal, "Benim kanaatim daha önce. Kasım 2018'de büyük bir olasılıkla bu konuda millet bir karar almak durumunda kalacak. Orada o iş çıkacak. Orada milletimiz, 'Sen bunu uygulayacağım diyorsun. Bunu uygulamana izin vermiyoruz, bunu kabul etmiyoruz' diyecektir. Öbüründe nasıl başa baş oldu, bunda daha kararlı olacak." diye konuştu.
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