Samanyolu Haber /Gündem / Flaş! Bozdağ'dan ABD'ye 'darbe' suçlaması /11 Eylül 2017 18:41

Flaş! Bozdağ'dan ABD'ye 'darbe' suçlaması

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada ABD'de eski Bakan Zafer Çağlayan hakkında verilen tutuklama kararını eleştirdi. Bozdağ, "Zafer Çağlayan Ekonomi Bakanı Türkiye Cumhuriyeti devletinin çıkarlarını korumuştur. Bunu yaparken de ulusal ve uluslararası hukuka uygun görev yapmıştır. Burada çok farklı bir şey var. Kirli bir oyunun parçası bu" dedi.

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Hükümetten Zafer Çağlayan açıklaması

Bakanlar Kurulu, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı. Çankaya Köşkü’ndeki toplantı saat 14.05’te başladı.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, toplantıyla ilgili açıklamalarda bulunmak üzere kameralar karşısına geçti.

Bozdağ’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Türkiye ile İran arasındaki ticari ilişkilerin hepsi ülkemizin hukukuna ve uluslararası hukuka uygundur. Hukuka aykırı hiçbir işlem yapılmamıştır. Konusu suç olan işlem mümkün değildir. Türkiye’nin bankalarının yaptığı bütün işlemler bütün demetimler altında yapılmaktadır. Suç olan bir iş yok, altını çiziyorum.

ABD’de Rıza Sarraf üzerinden yapılmak istenen sayın bakanımız üzerinden yapılmak istenenin özü, F...’nün başaramadığı darbe teşebbüsünün ABD yargısını kullanarak tekrarından başka bir şey değildir.

New York Bölge Eyalet Savcısı Bhara elindeki tüm belgeleri F... üyelerinden almıştır. Türkiye’deki FBI yetkisili doğruladı onu, FBI yetkilisi elindeki bilgileri nasıl doğruladı? F...’nün Rıza Sarraf üzerinden görmek istediği hesaba ABD yargısı alet edilmiştir.

Zafer Çağlayan Ekonomi Bakanı Türkiye Cumhuriyeti devletinin çıkarlarını korumuştur. Bunu yaparken de ulusal ve uluslararası hukuka uygun görev yapmıştır. Burada çok farklı bir şey var. Kirli bir oyunun parçası bu.”
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