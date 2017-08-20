Baykal: Parti devletinin sonu kötü

CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, “Bizim sağduyuyu en kısa sürede hakim kılmamız lazım. Siyasi kavgayı mahkemede çözmek kadar tehlikeli bir şey yoktur. Siyasi kavgayı mahkemede çözmek yanlış iştir” dedi.





“PARTİ DEVLETİNİN SONU KÖTÜ”





Yeni Anayasa’nın işleri tamamen çığrından çıkardığını ileri süren Baykal, şunları söyledi:





“Anayasa herkese eşit, hür, herkese yukardan bakar, herkesi kucaklar ayrım yapmaz, devlete devlet muamelesi yapar devlete parti muamelesi yapmaz. Parti üstüdür. Parti anayasası olursa parti devleti olursa bunun sonu kötü. Etrafınıza bakın görüyoruz, acı, gözyaşı, ızdırap. Buna bir dur dememiz lazım. Bir fırsat geçse buna dur demek lazım. Anayasa partiler üstü bir anayasa olur değil mi? Bizdeki toplumun yarısının hayır dediği bir anayasa olur mu? Bu tablonun sürekliliğine geleceğine yatırım yapılır mı? Bu gitmez artık.”





Siyasi hatanın siyasetle düzeltilmesi gerektiğini kaydeden Baykal, “Hukuk, siyaset karşı karşıya mücadele eder hale geldi mi siyaset de kaybeder hukuk da… Siyaset ile hukuku çatıştırmamak lazım. Siyaset kendi zemininde yürüyecek hukuk kendi zemininde. Siyasetçi vay bu gelişme beni rahatsız etti hukuk sopasını kullanarak hallederim demeye başladı mı iş sıkıntıya girer” dedi.