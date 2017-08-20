Havaalanına rüşvet baskını: Amirler gözaltına alındı

Ukrayna’nın ikinci büyük kenti Harkov’da havaalanında görevli polis amirleri, yabancılarcan düzenli olarak rüşvet aldıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.





Ukrayna Güvenlik Servisi Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Harkov Uluslararası Havaalanı’nda görevli iki polis, rüşvet alırken suçüstü yakalandı.





Havaalanı polislerinin, turistlerden ve iş gezisine gelen yabancılardan düzenli olarak rüşvet aldıklarının tespit edildiği belirtildi.





Mayıs-Ağustos ayları boyunca havaalanı polislerinin 30 bin grivna (4 bin 100 TL) rüşvet aldıkları belirlendi.



