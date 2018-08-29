Samanyolu Haber /Ekonomi / Batık Türk Telekom artık bankaların /29 Ağustos 2018 09:31

Batık Türk Telekom artık bankaların

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türk Telekom'da yüzde 55 hissesi bulunan OTAŞ'ın ödeyemediği krediler için bankalara devredilmesini onayladı.

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Akbank, Garanti Bankası ve İş Bankası, OTAŞ'ın kendilerinden aldığı krediyi geri ödeyememesi üzerine Türk Telekom'daki yüzde 55 OTAŞ hissesini devralmak için geçtiğimiz ay Rekabet Kurumu'na başvurmuştu.

Türk Telekom tarafından Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) devir işlemlerine ilişkin olarak açıklama yapıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan Şirketimize iletilen resmi bildirime göre, Ojer Telekomünikasyon A.Ş.'nin ("OTAŞ"), şirketimiz Türk Telekomünikasyon A.Ş.'de (Türk Telekom) bulunan yüzde 55 oranındaki hisselerinin, OTAŞ'a kredi veren bankaların paydaş olacağı bir ortak girişim şirketi (SPV) aracılığıyla devralınması Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uygun görülmüştür."
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