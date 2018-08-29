Samanyolu Haber /Gündem / 'Üç suç kategorisi hariç idam cezası için anlaştılar' iddiası /29 Ağustos 2018 09:35

'Üç suç kategorisi hariç idam cezası için anlaştılar' iddiası

MHP'nin 1 Ekim'de TBMM'nin açılmasıyla gündeme almayı planladığı af kanun teklifinin detayları belli oluyor. Affın infaz yasası değişikliği ile düzenleneceği, buna paralel olarak bazı suçlarda da idamın geri getirilmesi için anayasa değişiklik çalışması yapılacağı öğrenildi.

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İki liderin Ceza İnfaz Kanunu değişik liği ile kısmi af ve bazı suçlarda idam cezasının geri getirilmesine yönelik değişiklik konusunda çalışma yapma karan aldığı öğrenildi. Şartlar olgunlaştığı taktirde infaz yasası değişiklik teklifinin AKP ve MHP'li grup başkanvekilleri, anayasa değişikliğinin ise iki parti ve BBP'li toplam 341 vekilin imzası ile TBMM'ye sunulması öngörülüyor.

Affın, hükümlülerin cezalanndan belli miktar indirim yapılarak getirilmesi, böylelikle anayasanın 87. maddesindeki nitelikli çoğunluk şartı olan 360 oya gerek kalmaması öngörülüyor. Ceza indiriminde, terör suçları ile kadına ve çocuklara yönelik cinsel ve şiddet suçları ile uyuşturucu kaçakçılığı ve imalinin kapsam dışı tutulması öngörülüyor.

Göçmen kaçakçılığının da bu kapsama alınabileceği vurgulanıyor. Değişiklik ile hükümlülerin cezalanndan 5-10 yıl arasında uzlaşacak bir miktarda indirim, savcılık soruşturması veya yargılaması süren tutukluların ise haklarında istenen ceza üst sınırından aynı miktar indirilerek, şartlı salıverme formülü üzerinde duruluyor.

Bu formülle denetimli serbestlik uygulaması da devreye girince binlerce kişi cezaevlerinden çıkabilecek. 

Affın hangi tarihten önce işlenen suçları kapsayacağı ise henüz netlik kazanmadı.

ÜÇ SUÇ İÇİN İDAM

Terör suçları ile kadın ve çocuklara yönelik cinayet ve canavarca hisle cinayet suçlarında ise idamın geri getirilmesi öngörülüyor. Ancak idam için referandumlu anayasa değişikliğinde 360, referandumsuz anayasa değişikliğinde 400 oy gerekiyor. AKP- MHP ve BBP'nin ise TBMM'de 341 sandalyesi ve Medis Başkanı hariç 340 oyu bulunuyor. 43 milletvekiline sahip İYİ Parti ve DP destek verirse, referandumlu değişiklik yapılabiliyor. Referandumsuz değişiklik için ise 17 eksik kalıyor.

Cumhuriyet
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