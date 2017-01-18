Samanyolu Haber /Dünya / Başkan seçimleri tanımıyor /18 Ocak 2017 15:20

Başkan seçimleri tanımıyor

"Bir milyar yıl yönetmek istediği" Gambiya’da seçim sonuçlarını tanımayarak koltuğunu bırakmayı reddeden Devlet Başkanı Yahya Jammeh, Ulusal Meclis’ten ‘destek’ geldi.

Başkan seçimleri tanımıyor

Gambiya Ulusal Meclisi, iktidarı bırakmamakta kararlı Jammeh’in üç ay daha görevde kalmasına imkan tanıyan kararı kabul etti.

Batı Afrika ülkesi Gambiya’da 1994 yılında darbeyle iktidara gelen, 2015’te ise ülkeyi bir İslam Cumhuriyeti'ne dönüştürdüğünü ilan eden Jammeh, geçen ay gerçekleştirilen seçimlerde emlak komisyoncusu rakibi Adama Barrow’a kaybetmişti Oyların 45.5'ini alan Barrow, yüzde 36.6 oy oranında kalan Jammeh’i geçerek Gambiya’nın yeni devlet başkanı olmuştu. Seçimlerin ardından yaptığı ilk açıklamada yenilgiyi kabul eden Jammeh, daha sonra sonuçlarını tanımadığını duyurmuştu. 19 Ocak’ta göreve başlaması gereken seçilmiş Devlet Başkanı Barrow’un güvenliğinden duyulan endişe nedeniyle geçen hafta Senegal’e götürülmüştü. Son olarak dün OHAL ilan edilmişti.
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