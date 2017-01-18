"Kaygılarımı Erdoğan'a ilettim"







Eski Başbakan Davutoğlu, Yeni Şafak gazetesine konuştu. Davutoğlu Anayasa konusunda AKP'de fire olmayacağını söyledi. Ancak taşıdığı kaygıları da Erdoğan'a ilettiğini aktardı.





Özellikle birinci tur oylamadan önce AK Parti'de fireler olacağına dair iddialar vardı. Bunun gerçekleşmediği görüldü şimdi de asıl önemli olan ikinci tur oylamalar öncesinde benzer iddialar var. Siz fire bekliyor musunuz AK Parti'de?







"Bazı çevreler AK Parti'de fire olur beklentisi içerisindeydiler. İlk tur tamamlandı, fire olmadığı da ortaya çıktı. Bundan sonra da fire olmayacağı ortaya çıkacak. İkinci turda da bu konuda hiçbir şekilde bir tereddüt AK Parti bünyesinde ortaya çıkmaz."





Bu görüşlerinizi parti içinde de ifade ettiniz mi Sayın Başbakan'la değerlendirdiniz mi?







"Mevcut değişiklik teklifinin usul ve içeriğiyle ilgili görüş, değerlendirme ve kaygılarımı, Anayasa Komisyonu öncesinde, hem Sayın Cumhurbaşkanına, hem Sayın Başbakana detaylı olarak aktardım. Sayın Cumhurbaşkanımıza ayrıca bütün maddelerle ilgili ve anayasanın bütünüyle ilgili kanaatlerimi ihtiva eden uzun detaylı bir metin takdim ettim. Özellikle kronikleşen sorunlarımızın çözümü açısından elzem olan siyasetin güçlendirilmesi, toplumsal eğilimlerin bütün çoğulculuğu içinde yansıdığı Meclis'in etkin ve güçlü kılınması ve Meclis ile Cumhurbaşkanlığı'nın daha verimli ve uyumlu çalışması için atılması gerektiğini düşündüğüm adımları açık ve ayrıntılı bir şekilde Cumhurbaşkanımıza ilettim."





MECLİS'İN GÜÇLÜ KILINMASI ÖNEMLİ





"Türkiye'de siyasi yapı itibari ile bakıldığında, demokrasinin omurgası, demokrasinin koruma kalkanı Meclis'tir. Çünkü, toplumun bütününü kapsaması itibari ile üzerinde manipülasyon yapılması çok zor olan bir erki temsil eder. Mesela 12 Eylül rejimi Meclis'i kapattı ama Meclis tekrar seçimlerle oluştuğunda 12 Eylül rejiminin istemediği bir Meclis tablosu ortaya çıkabildi. Aynı şey, 27 Mayıs dönemi için de geçerli. Nihayetinde, bir seçim sonra toplumun ortak iradesinin yansımasıyla Demokrat Parti çizgisinde bir iktidar oluşabildi. Meclis'in, milletvekillerinin güçlü kılınması bu anlamda önemli. Cumhurbaşkanlığının burada tahkim edilip güçlü kılınması doğru olmuştur yürütme erki bakımından. Yürütmenin bir elde toplanması doğrudur. Bu çerçevede, yasama ve yürütmenin güçler ayrılığı prensibi etrafında, sağlam bir zeminde yürümesi icap eder. Bütün bu hususları, detaylı olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettim. Bu anlamda, verimli ve kapsamlı bir istişare imkânı oldu. Bu bizim tarihi bir görevimiz."





KARDEŞİNİN CEMAAT OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINDIĞI İDDİASI





"Darbe Komisyonu'na cevap verdiğim gün, benim bir kardeşimin F...'den tutuklandığına dair yeni bir iftira atıldı. Bir erkek kardeşimin olduğu intibaı verilerek. Benim altı kız kardeşim var, hamdolsun hepsi birbirinden kıymetlidir. Ama bir erkek kardeşim yok. Olmayan bir kardeşim üzerinden olmayan bir haberi ürettiler. Bu yalan ve uydurma haberleri kasıtlı, planlı bir şekilde üreten ve bunlardan medet umanların kim olduğunu, neyi amaçladığını ben gayet iyi biliyorum. Kamuoyunun da bu konuda doğru bir kanaate sahip olduğunu düşünüyorum."







Davutoğlu 15 Temmuz komisyonuna verdiği ifadede Rus uçağını düşüren pilotun Cemaat mensubu olmadığını söylemişti. Yine söylediklerinin arkasında durdu.





MECLİS'E OLAN AHLAKİ GÖREVİM





Bu çerçevede Meclis Darbe Araştırma Komisyonu'na verdiğiniz cevap da tartışıldı. Rus uçağı konusunda şimdi bunu zamanı mı gibi yorumlar oldu.





"Zamanlamayı ben tayin etmedim. Zamanlama, tamamıyla Darbe Komisyonu'nun bana soru sorması ile ilgili. Meclisimiz'de bizim de partimizin onayı ile bir komisyon oluşmuşsa, bu komisyona en kapsamlı cevabı vermek bizim vekillik görevimiz. TBMM'ye olan saygımın gereği olarak sorulara hakkıyla cevap vermeye çalıştım. Rus uçağı sorulmuşsa bunun hakkıyla o gün ne olmuşsa, -devlet mahremiyeti olan hususlar hariç- anlatmak benim Meclis'e olan ahlaki ve siyasi görevim. Meclisi hep itibarlı kılmaya çalışıyoruz."