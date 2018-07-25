Samanyolu Haber /Gündem / Başkalarında kusur arayan insan... /25 Temmuz 2018 15:48

Başkalarında kusur arayan insan...

Fethullah Gülen Hocaefendi, Herkul.org'ta yayınlanan haftanın Bamteli sohbetinde ' “Kardeşlik ruhuyla birbirine perçinlenmiş şahıslardan oluşan bir cemaatin şahs-ı manevîsi, bir veliyy-i kâmil hükmüne geçebilir ve pek çok inâyete mazhar olur.” dedi...

Başkalarında kusur arayan insan...

Fethullah Gülen Hocaefendi, haftanın Bamteli sohbetinde şunları söyledi 

Sen, bir debbağın deriyi yerden yere vurduğu gibi, kendini yerden yere vurmazsan, hiç farkına varmadan başkalarında kusur aramaya başlarsın. Başkalarında kusur arayan insan da hayat boyu hep kusur irtikâp eder durur. Müddeî (savcı) gibi değil, âdil bir hâkim gibi davranmak lazım. Müddeî, kusur arar; “Daha başka bir suçu var mı bunun? Hele bakın, böyle etrafını bir karıştırın; kimlerle münasebeti vardı bunun, ne halt karıştırıyordu?” filan… Müddeî, öyle yapar ki bu insafsızlıktır. Fakat kanunlara bağlı hüküm veren insan, afîf ise, namuslu ise, doğru ve müstakîm yaşamış ise, orada ona göre hüküm verir. Evet, başkaları hakkında öyle davranmalıyız; kendimiz hakkında da bir debbağın deriyi yerden yere vurduğu gibi tavır almalı ve kendimizi yerden yere vurmalıyız. Böyle davranırsak, o kardeşlik şuurunu tesis etmiş oluruz ve ona kim bilir ne kerâmetler, ne kerâmetler ihsan edilir.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Başkalarında kusur arayan insan... Sonraki Haber >>

Başkalarında kusur arayan insan...

Başkalarında kusur arayan insan...

İşte drone görüntülerinden Felaketin boyutu

İşte drone görüntülerinden Felaketin boyutu

İsveçli genç THY uçağını durdurdu, Afgan yolcunun sınır dışı edilmesini önledi

İsveçli genç THY uçağını durdurdu, Afgan yolcunun sınır dışı edilmesini önledi

'Kanlı Meriç' türküsü

'Kanlı Meriç' türküsü

Meriç'te hayatını kaybeden bebek meclis gündeminde

Meriç'te hayatını kaybeden bebek meclis gündeminde

Yanlış yerde durduğunu geç fark etti

Yanlış yerde durduğunu geç fark etti

Özil'in bırakmasına sokaktaki Almanlar ne diyor?

Özil'in bırakmasına sokaktaki Almanlar ne diyor?

İşte gerçek keramet

İşte gerçek keramet

İşte binanın çökme anı

İşte binanın çökme anı

Hizmet Gönüllülerin başına gelenlerin sebebi nedir?

Hizmet Gönüllülerin başına gelenlerin sebebi nedir?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:05:29