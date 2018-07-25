Samanyolu Haber /Gündem / 155 bin 350 kişinin pasaportuna konulan iptal şerhi kaldırıldı /25 Temmuz 2018 15:52

155 bin 350 kişinin pasaportuna konulan iptal şerhi kaldırıldı

İçişleri Bakanlığı, 155 bin 350 kişinin pasaportuna konulan iptal şerhini kaldırdı

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İçişleri Bakanlığı, yasal yönden sakınca bulunmadığı belirlenen 155 bin 350 kişinin pasaportuna, eşleri nedeniyle konulan iptal şerhlerini kaldırdı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun kapsamında, pasaport birimlerine isimleri bildirilen kişilere ve bu kişilerin eşlerine ait pasaportların genel güvenlik açısından iptal şerhi konularak iptal edildiği hatırlatıldı. 

Açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın talimatlarının icrası kapsamında olağanüstü hal uygulamasının bitimine müteakip, İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan inceleme ve araştırma neticesinde, yasal yönden sakınca bulunmadığı tespit edilen 155 bin 350 kişinin pasaportuna, eşleri nedeniyle konulan iptal şerhleri kaldırılmıştır" ifadesine yer verildi.
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