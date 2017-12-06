''Başkalarına hayat kadını ayarladım''

Zarrab, avukat Fleming'in sorularına verdiği yanıtta, ABD savcılığına ilk kez Ağustos 2016'da yani Mehmet Hakan Atilla'nın tutuklanmasından önce işbirliği yapmayı teklif ettiğini aktardı.







Zarrab'ın teklifine rağmen işbirliği anlaşmasının yapılmasının ciddi olarak gündeme gelmesi Ağustos 2017'yi buldu. Bu tarihten sonra Zarrab ile 12 kez görüşen FBI yetkililerinin görüşmelerde edindikleri bilgilerin davada kullanılabileceğine kanaat getirmelerinin ardından Zarrab'ın itirafçılık teklifi kabul edildi. Ekim 2017'de Zarrab itirafçılık belgesini imzaladı. Zarrab, itirafçı olmasının ardından neredeyse her gün FBI yetkileri ile bir araya geldiğini ifade etti.





'BAŞKALARINA HAYAT KADINI AYARLADIM'





Avukat Fleming çapraz sorgu esnasında, Zarrab'ın işlediğini kabul ettiği suçlara dair de sorular yöneltti. "2013 yılında başkaları için hayat kadını ayarladığını" ifade etti. Bu konu Türkiye'deki soruşturmada kamuoyuna da yansıyan tapelerde herkesçe öğrenilmişti. Zarrab bunu itiraf etmiş oldu.

17 Aralık dosyasına giren bilgi ve belgelerde Zarrab'ın başta İstanbul'da ağırladığı Dubaili üst düzey yetkililere ve polis şeflerine olmak üzere bir çok kişiye fuhuş amaçlı kadın ayarladığı belirtiliyordu.





Zarrab ayrıca cezaevinde gardiyanlara rüşvet vermesi konusunda da itiraflarda bulundu. Buna göre, Zarrab cezaevindeyken marihuana içerken yakalandı. Ayrıca bir gardiyanın telefonundan, kızı ve avukatlarıyla görüştü. Zarrab gardiyanların kendisine ilaç ve alkol de verdiğini belirtti. Cezaevinde gardiyanlara 45 bin dolar rüşvet verdiğini söyleyen Zarrab, ödemeyi Türk avukatı aracılığıyla yaptığını ifade etti.





Zarrab Mehmet Hakan Atilla'nın 'çarka çomak sokan biri' olduğunu söyleyerek Süleyman Aslan'ı uyardığını söyledi. Zarrab, Hakan Atilla ile birbirlerini sevmediklerini ve ona rüşvet vermediğini de belirterek, savcılık makamı ile "hükümde hoşgörü" karşılığı anlaşma yaptığını açıkladı. Atilla’nın avukatları Zarrab’ın çapraz sorgusunda, cezaevinde yaptığı bir telefon konuşmasına da değindi. Zarrab söz konusu konuşmada, “ABD’de cezanı hafifletmek için işlediğin bütün suçları üstlenmen gerekir” dediğini doğruladı.





Zarrab ayrıca, itirafçılık belgesinde işlediğini kabul ettiği suçlamalardan 100-150 milyon dolar civarında bir para kazandığını söyledi.