Samanyolu Haber /Gündem / Başdanışman Yiğit Bulut'tan Suudi Arabistan'a açıkça tehdit /18 Haziran 2017 10:24

Başdanışman Yiğit Bulut'tan Suudi Arabistan'a açıkça tehdit

Yiğit Bulut TRT'de yaptığı programda Suudi Arabistan'ı açıkça tehdit ederek "Suudi Arabistan'a bir 'bahar' gereklidir" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı Yiğit Bulut, TRT Haber'de yayınlanan "Derin Analiz" programında, "Suudi Arabistan'a bir bahar gerekiyor" dedi.

Bulut "Bir krallık bir kabile, şu bu, koskoca bir ülke bir kabilenin arkasından gidiyor. Bu, insan mantığının kabul edemeyeceği bir şey. Eğer bir 'bahar' olacaksa, bu Avrupalıların Amerikalıların sürekli Türkiye'ye empoze etmeye çalıştığı gibi, Türkiye'nin bir bahara ihtiyacı yok ama Arap ülkelerinde bir bahar çıkabilir, çıkması gerekir." ifadelerini kullandı.

 
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