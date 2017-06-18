8 yaşındaki oğlunun gözü önünde güpegündüz kaçırıldı!

MİT tarafından insanların kaçırıldığı ve kayıtsız/hukuksuz şekilde sorgulandığı iddiaları kuvvetleniyor. Siyah Transporter araçla 11 kişinin şu ana kadar kaçırıldığı biliniyordu. Bu sayı 12 oldu!







KHK mağduru Cemil Koçak, Ankara'da gündüz vakti 8 yaşındaki oğlunun gözü önünde araçtan indirilerek kaçırıldı. Eşi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Kahverengi ya da siyah bir transportr la arabanın arkasından vurup durdurarak kaçırıldı güpegündüz" dedi.





Kaçırılan kişilerin akıbetleri bilinmiyor.

İşte Cemil Koçak'ın eşinin sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar:































