Samanyolu Haber /Gündem / Başdanışman Erdoğan'dan fena fırça yedi! /20 Mayıs 2018 10:50

Başdanışman Erdoğan'dan fena fırça yedi!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik'in "Seçimlerden sonra yeniden çözüm süreci olabilir"sözleri AKP'yi karıştırdı....

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Yeni Çağ yazarı Ahmet Takan Ankara kulislerinde çok konuşulan Erdoğan'ın seçim korkusunu yazdı... 

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik, yandaş TV kanalına çıktı;"Seçimlerden sonra yeniden çözüm süreci olabilir" dedi. Başına gelmeyen iş kalmamış meğer!..Saray kaynaklarından ulaştığım bilgilere göre, R. Erdoğan, İlnur Çevik'i bizzat telefonla arayarak fena halde fırçalayıp çok sert sözler sarf etmiş. Bu  köşeye yazabileceğim kadarıyla, "Sen ne diyorsun kardeşim. Nereden çıkarıyorsun" demiş. Çevik de, yediği telefon fırçasından sonra etrafına epeyce bir ağlamış!..Siyasi partilerin milletvekili aday listeleri yarın YSK'ya teslim ediliyor. Dün, listesini teslim eden MHP dışında partilerde heyecan doruk noktasındaydı. R. Erdoğan'ın tek seçiciliği ve başta görevden el çektirilen belediye başkanları, teşkilat yöneticileri, Abdullah Gül çevresinin bu seçimlerde aleyhte çalışacağı endişesi ve bilgileri yüzünden AKP'de karamsarlık yüzlerden okunuyordu. "Seçimin kaybedilebileceği" ihtimalini açıktan konuşan Erdoğan'a öfke duyan AKP'li ünlü isimler kapalı kapılar ardında korkularını dile getiriyordu
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