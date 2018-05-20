Samanyolu Haber /Gündem / AKP İsrail ile ilgili anlaşma ile ilgili yine aldatıyor... /20 Mayıs 2018 10:42

AKP İsrail ile ilgili anlaşma ile ilgili yine aldatıyor...

Mavi Marmara anlaşmasının iktidar tarafından ‘konusuz kalmış sözleşme’ olarak nitelendirilmesine tepki gösteren Özgenç, “Anlaşmanın bugün itibarıyla konusunun kalmadığını ileri sürmek, kamuyu yanıltmaktan ALDATMAKTAN başka bir şey değildir” dedi.

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Ceza Hukuku profesörü ve yürürlükteki Türk Ceza Kanununun hazırlayan Prof Dr. İzzet Özgenç, Mavi Marmara anlaşmasına yönelik sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunarak, başta İHH yetkililerinin İsrail nazarında terörist olarak kabul edildiğinin altını çizdi. Özgenç, “Mavi Marmara sivil girişimini gerçekleştiren kişiler, İsrail nazarında “terör suçlusu”dur ve Türkiye’den dışarı adım attıklarında haklarında yakalama işlemi yapılabilecektir. Bu tehlikeye rağmen söz konusu Anlaşmanın bugün itibarıyla konusunun kalmadığını ileri sürmek, kamuyu yanıltmaktan, aldatmaktan başka bir şey değildir” ifadelerini kullandı.

Türkiye’den dışarı çıkarlarsa yakalanabilirler 

Özgenç’in konuyla alakalı paylaşımları şöyle; “Türkiye ile İsrail arasında akdedilen malum “Mavi Marmara” Anlaşmasının hukuki değerlendirmesi, Sayın Cumhurbaşkanına “Bilgi Notu” olarak sunulmuş (2017.08.23) ve bu değerlendirmeler “Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler” kitabımın 13. basısında (sh. 941, dn. 419) yayımlanmıştır. Söz konusu Anlaşmanın özellikle İsrailli güvenlik görevlileri hakkında Türkiye’de görülmekte olan davayla ilgili AF etkisi doğmuş ve bu dava düşürülmüştür. Ancak, bu Anlaşmaya rağmen, başta İHH yetkilileri olmak üzere, söz konusu Mavi Marmara sivil girişimini gerçekleştiren kişiler, İsrail nazarında “TERÖR SUÇLUSU”dur ve Türkiye’den dışarı adım attıklarında haklarında YAKALAMA işlemi yapılabilecektir. Bu tehlikeye rağmen söz konusu Anlaşmanın bugün itibarıyla konusunun kalmadığını ileri sürmek, kamuyu yanıltmaktan ALDATMAktan başka bir şey değildir.”

AKP’nin oyları ile reddedilmişti 

Meclise geçen günlerde sunulan, İsrail ile yapılan Mavi Marmara anlaşmasının iptalini öngören yasa teklifi TBMM Genel Kurulu’nda AKP ve MHP’nin oyları ile reddedilmişti. AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, teklifi reddetmelerinin gerekçelerini anlatırken, “Devletler canları sıkıldığı taktirde ‘Ben şu sözleşmeyi de ortadan kaldırıyorum, şunu yapıyorum’ deme lüksüne sahip değildir” diyerek, Mavi Marmara anlaşmasını ‘konusuz kalmış sözleşme’ olarak nitelendirmişti. Özgenç, ‘konusuz kalmış sözleşme’ ifadesinin yanlış olduğunu ve insanları aldatmak olduğunu vurguladı.
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