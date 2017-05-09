Başbakanlığı bırakacak Binali Yıldırım için hangi makam düşünülüyor?

Başbakan Binali Yıldırım'ın başkanlık sistemi nedeniyle boşa düşecek olması sonrası yeni görevi şimdiden merak konusu olurken, AKP kulislerinde Yıldırım için İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı adaylığı gündeme geldi.





İlk olarak CHP'li Barış Yarkadaş'ın gündeme getirdiği iddia , AKP'li Sabah yazarı Melih Altınok tarafından da öneri olarak dile getirilmişti.





Cumhuriyet'ten Erdem Gül'ün haberine göre, AKP'de Topbaş’ın yerine güçlü bir ismin İstanbul’a aday yapılması görüşü benimsendi. Bu yaklaşım çerçevesinde, Başbakan Binali Yıldırım’ın ismi parti kulislerinde konuşulmaya başlandı. Binali Yıldırım, AKP’nin kazanma şansı olmamasına karşın oylarını yükseltebilmesi hedefi ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday gösterilmişti. Bir erken seçim olmaması ve seçimlerin planlandığı gibi 2019 Kasım’ında yapılması durumunda yerel seçim altı ay önce olacağı için Yıldırım’ın istifa ederek yerel seçimlerde aday olması gerekiyor. Bu durumda yerel seçimlerden sonraki 6 aylık süre için başka bir AKP’li başbakanın başkanlığında yeni bir hükümetin kurulması gerekiyor.



